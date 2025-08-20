Στη Βιέννη η Eurovision 2026 - Οι ημερομηνίες

Η Βιέννη επικράτησε του Ίνσμπρουκ που επίσης διεκδικούσε τη Eurovision 2026.

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2026, ανακοίνωσε η αυστριακή δημόσια τηλεόραση (ΟRF) και η EBU.

Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle και η Βιέννη επικράτησε του Ίνσμπρουκ, που ήταν επίσης υποψήφιο. Η Αυστρία ανέλαβε τη Eurovision μετά τη νίκη του JJ στον φετινό διαγωνισμό, με το τραγούδι «Wasted Love».

{https://www.instagram.com/p/DNkQVw3MBWD/?hl=en}

Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2026 και ο δεύτερος δύο ημέρες αργότερα (14/5). Ο τελικός της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Βιέννη θα φιλοξενήσει τη Eurovision, μετά το 1967 και το 2015.

{https://www.instagram.com/p/DNkP8mNMypM/?hl=en}