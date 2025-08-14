Στράτος Τζώρτζογλου: Ερωτευμένος, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Ερωτευμένος και άκρως ευτυχισμένος φαίνεται να είναι ο ηθοποιός με την σύντροφό του Σοφία Μαριόλα. Ο Στράτος Τζώρτζογλου, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με μια ερωτική εξομολόγηση.

Άκρως ερωτευμένος και ευτυχισμένος φαίνεται να είναι ακόμη και σήμερα ο ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου, ενώ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του και τα συναισθήματά του προς την σύζυγό του Σοφία Μαριόλα. Το ζευγάρι λοιπόν, φαίνεται να πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ οι δύο τους προχώρησαν στην ανανέωση των όρκων του γάμου τους.

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα: Η ανανέωση των όρκων του γάμου τους

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης, ο γνωστός πρωταγωνιστής, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσω Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το φωτογραφικό άλμπουμ της πιο σημαντική στιγμής της κοινής τους ζωής με την αγαπημένη του, την ημέρα του γάμου τους. Ενώ, με αυτόν τον τρόπο μάλιστα, προχώρησε και σε μια ξεχωριστή και άκρως ρομαντική ερωτική εξομολόγηση προς το πρόσωπο της αγαπημένης του συζύγου, Σοφίας.

Ειδικότερα λοιπόν, ο ηθοποιός, ανήρτησε μια σχετική δημοσίευση κατά την οποία φαίνεται πως το ζευγάρι, επανέφερε στις μνήμες του την ημέρα του γάμου τους, μαζί με τους όρκους που τότε είχαν μοιραστεί.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μάλιστα συνόδευσε την δημοσίευσή του με την εξής λεζάντα: «Ανανέωση όρκων γάμου σήμερα, ανήμερα της Παναγίας, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Εκεί χορέψαμε τον χορό του Ζορμπά. Δεσμευμένοι για πάντα με την ελευθερία που φέρνει μόνο η αγάπη».

«Σάββατο 8 Ιουνίου. Σαν να μην πέρασε 1 μέρα από τότε που παντρεύτηκα την ψυχή μου, την αγάπη μου, τον έρωτα της ζωής μου, τη Σοφία μου», έγραψε για να εκδηλώσει την αγάπη που τον κυριεύει προς το πρόσωπο της συζύγου του, Σοφία Μαριόλα.

Το ζευγάρι μάλιστα, φαίνεται πως αυτό το καλοκαίρι, συμπλήρωσε ακόμη έναν χρόνο κοινής πορείας στη ζωή και συγκεκριμένα από την ημέρα του γάμου τους, με τον έρωτα και την αγάπη να τους κυριεύει και να τους συντροφεύει, με την κίνηση αυτή μάλιστα, να φαίνεται πως φέρνει το ζευγάρι ακόμη πιο κοντά.