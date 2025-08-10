Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και τη συντροφικότητα.

Ο Γιάννης Στάνκογλου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life, λίγο πριν επανέλθει στην τηλεοπτική μας ζωή, μέσα από το καθημερινό Grand Hotel στον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε πολλά, ο δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να ανοίξει το κεφάλαιο του έρωτα και της συντροφικότητας.

Είσαι ανοιχτός στις χαρές της συντροφικότητας;

Η συντροφικότητα και βέβαια με αφορά, αρκεί να είναι πραγματική, αληθινή και να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Γενικά, έχω καλούς φίλους, περνάω ωραία. Μια χαρά όλα.

Στο κομμάτι του έρωτα, ας πούμε, σου λείπει;

Ξέρεις, ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Στη ζωή μου έχω ερωτευτεί δυο – τρεις φορές και μάλιστα βαθιά. Γι’ αυτό, μεγαλώνοντας, κρατάω πια μικρό καλάθι.

Ο έρωτας αλλάζει μορφή με τον καιρό;

Κοίτα, αν είναι να έρθει, θα έρθει, θα σε χτυπήσει κατακέφαλα και… τότε θα το καταλάβεις. Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω.