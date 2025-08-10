Games
Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια

Γιάννης Στάνκογλου: Ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα, κρατάω μικρό καλάθι πια
Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα και τη συντροφικότητα.

Ο Γιάννης Στάνκογλου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Real life, λίγο πριν επανέλθει στην τηλεοπτική μας ζωή, μέσα από το καθημερινό Grand Hotel στον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα σε πολλά, ο δημοφιλής ηθοποιός κλήθηκε να ανοίξει το κεφάλαιο του έρωτα και της συντροφικότητας.

Είσαι ανοιχτός στις χαρές της συντροφικότητας;

Η συντροφικότητα και βέβαια με αφορά, αρκεί να είναι πραγματική, αληθινή και να είσαι έτοιμος να το κάνεις. Γενικά, έχω καλούς φίλους, περνάω ωραία. Μια χαρά όλα.

Στο κομμάτι του έρωτα, ας πούμε, σου λείπει;

Ξέρεις, ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Στη ζωή μου έχω ερωτευτεί δυο – τρεις φορές και μάλιστα βαθιά. Γι’ αυτό, μεγαλώνοντας, κρατάω πια μικρό καλάθι.

Ο έρωτας αλλάζει μορφή με τον καιρό;

Κοίτα, αν είναι να έρθει, θα έρθει, θα σε χτυπήσει κατακέφαλα και… τότε θα το καταλάβεις. Δεν τον αποκλείω τον έρωτα, απλώς δεν τον κυνηγάω.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

