Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη

Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη
Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας.

Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί το πρωί της Παρασκευής (8/8). Μητέρα και βρέφος χαίρουν άκρας υγείας και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο από το μαιευτήριο.

Η ηθοποιός με τη μεγάλη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, με την κορούλα της, την οποία ήθελε πολύ να αποκτήσει, να ολοκληρώνει την οικογενειακή ευτυχία.

Σε δηλώσεις της, η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοικτά για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί μόνη της, καθώς και για το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Είχε αναφέρει, μάλιστα, ότι τα παιδιά της είναι ενθουσιασμένα κι ανυπομονούν να υποδεχτούν την αδερφούλα τους.

«Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι ότι το παιδί έχει τη μητέρα και τα αδέρφια του. Είμαστε πλήρεις. Αργότερα με απασχολεί να υπάρχει κι ένας πατέρας που είναι και μάνα του. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το DNA. Εγώ προκάλεσα την εγκυμοσύνη, δε φοβήθηκα την ηλικία. Πιο πολύ με απασχολούσε στα 40. Ήταν πιο πολύ θέμα της καρδιάς μου. Εγώ με το που γέννησα ήθελα κι άλλα παιδιά. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο συναρπαστικό είναι αυτό το ταξίδι», είχε δηλώσει η Άριελ Κωνσταντινίδη στην Κατερίνα Καινούργιου.

