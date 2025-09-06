Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Η τρυφερή ανάρτηση από το μαιευτήριο

Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν τον γιο τους.

To πρώτο της παιδί με τον Κίμωνα Κουρή έφερε στον κόσμο η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός με μία ανάρτησή της στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο με τα πατουσάκια του μωρού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η ηθοποιός εξέφρασε την ευτυχία της, ενώ ανέφερε πως νιώθει ευγνώμων για το δώρο της μητρότητας, ενώ χαρακτήρισε τον ερχομό του γιου τους ως «θαύμα».

Ειδικότερα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έγραψε: «Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. (...) Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί… είναι αυτός που είναι γενικώς!».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!».

