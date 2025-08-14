Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ηλίας Βρεττός: Η δημόσια απάντηση του τραγουδιστή σε σχόλιο- «Κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ»

Ηλίας Βρεττός: Η δημόσια απάντηση του τραγουδιστή σε σχόλιο- «Κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ» Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @vrettos_ilias
Η δημόσια απάντηση που έδωσε ο Ηλίας Βρεττός σε σχόλιο που δημοσιεύτηκε κάτω από την ανάρτησή του στο Instagram. Ποιο ήταν το σχόλιο που τον έκανε να αντιδράσει.

Με αφορμή ένα σχόλιο που δέχτηκε ο τραγουδιστής, Ηλίας Βρεττός, κάτω από ανάρτησή του, εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του, προχωρώντας σε μια σχετική δημοσίευση.

Αναλυτικότερα, σε μια από τις τελευταίες του δημοσιεύσεις όπου απεικονίζεται ο ίδιος σε ένα μοναστήρι, κάποιος από τους χρήστες του Instagram, προχώρησε στον εξής σχολιασμό: «Τι κατάντια οι άνθρωποι να είναι τόσο αμόρφωτοι και να πιστεύουν σε θρησκείες και θεούς!!». Το συγκεκριμένο σχόλιο λοιπόν, ήταν και αυτό που ώθησε τον τραγουδιστή να αντιδράσει, καθώς το σχόλιο, έθιξε ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν στις θρησκείες, και στάθηκε ως αφορμή να εκφράσει ο τραγουδιστής την οργή του, δίνοντας δημόσια την απάντησή του.

Τι απάντησε ο Ηλίας Βρεττός;

Σε σχετικό Instagram story λοιπόν, ο Ηλίας Βρεττός, δημοσίευσε φωτογραφία με στιγμιότυπο με το σχόλιο και την προσωπική του απάντηση στον χρήστη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άρης Μουγκοπέτρος: Οι δηλώσεις του ύστερα από το ατύχημα - Έχει κινηθεί νομικά

Άρης Μουγκοπέτρος: Οι δηλώσεις του ύστερα από το ατύχημα - Έχει κινηθεί νομικά

Life
Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη

Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη

Life
Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Life

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος θέλησε να εκφράσει άμεσα τη δυσαρέσκειά του, γράφοντας: «Φίλε μου η κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ τώρα, να μη σέβεσαι τα πιστεύω των υπολοίπων, να χαρακτηρίζεις χωρίς να γνωρίζεις και να μην έχεις καν τις αρχές να εκφράσεις ευγενικά τη διαφορετική σου άποψη. Καλή Παναγιά κι εύχομαι ο Θεός μας να σε έχει καλά».

Συμπληρώνοντας δε τα όσα είχε ήδη γράψει στο σχόλιό του, ο τραγουδιστής θέλησε να τοποθετήσει ένα ακόμη προσωπικό του σχολιασμό, εξηγώντας: «Με αφορμή ένα ακόμη, δημόσιο αυτή τη φορά, σχόλιο ενός φίλου, κοινοποιώ την απάντησή μου… θέλοντας να εκφράσω την άποψη πως πρέπει πάντα να μιλάμε με σεβασμό και ευγένεια, όσο κι αν διαφωνούμε με τις πράξεις, τα λόγια, ή τα πιστεύω των άλλων».

vrettos story d4f2f

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το εν λόγω σχόλιο φαίνεται να γράφτηκε σε μια από τις φωτογραφίες του τραγουδιστή στην οποία, απεικονίζεται ο ίδιος μπροστά από ναό.

Τέλος, αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως ο Ηλίας Βρεττός έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά, την πίστη του.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Πώς θα φτιάξετε το πιο υγιεινό σάντουιτς με λίγες θερμίδες και υψηλή θρεπτική αξία – Τα 4 υλικά των διαιτολόγων

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Στράτος Τζώρτζογλου: Ερωτευμένος, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Στράτος Τζώρτζογλου: Ερωτευμένος, ανανέωσε τους όρκους του γάμου του με τη Σοφία Μαριόλα- «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Life
Ελένη Μενεγάκη: Ακολουθεί μόνο 42 άτομα στο Instagram - Ποιοι celebrities βρίσκονται στη λίστα;

Ελένη Μενεγάκη: Ακολουθεί μόνο 42 άτομα στο Instagram - Ποιοι celebrities βρίσκονται στη λίστα;

Life
Ηλίας Βρεττός: Ξαναγεννήθηκα μέσα από το ατύχημα, ήρθα αντιμέτωπος με τον θάνατο (Βίντεο)

Ηλίας Βρεττός: Ξαναγεννήθηκα μέσα από το ατύχημα, ήρθα αντιμέτωπος με τον θάνατο (Βίντεο)

Life
Εκτός instagram για τρεις ημέρες η Ιωάννα Τούνη: «Συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο»

Εκτός instagram για τρεις ημέρες η Ιωάννα Τούνη: «Συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο»

Life

NETWORK

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

Γιατρός Χάρβαρντ: «Αυτό το ρόφημα επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα»

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Νέα μελέτη συνδέει γνωστό παυσίπονο με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτουν τα νύχια σας για την υγεία σας

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

FDA: Εγκρίθηκε η πρώτη θεραπεία κατά της βρογχεκτασίας

healthstat.gr