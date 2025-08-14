Ηλίας Βρεττός: Η δημόσια απάντηση του τραγουδιστή σε σχόλιο- «Κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ»

Η δημόσια απάντηση που έδωσε ο Ηλίας Βρεττός σε σχόλιο που δημοσιεύτηκε κάτω από την ανάρτησή του στο Instagram. Ποιο ήταν το σχόλιο που τον έκανε να αντιδράσει.

Με αφορμή ένα σχόλιο που δέχτηκε ο τραγουδιστής, Ηλίας Βρεττός, κάτω από ανάρτησή του, εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του, προχωρώντας σε μια σχετική δημοσίευση.

Αναλυτικότερα, σε μια από τις τελευταίες του δημοσιεύσεις όπου απεικονίζεται ο ίδιος σε ένα μοναστήρι, κάποιος από τους χρήστες του Instagram, προχώρησε στον εξής σχολιασμό: «Τι κατάντια οι άνθρωποι να είναι τόσο αμόρφωτοι και να πιστεύουν σε θρησκείες και θεούς!!». Το συγκεκριμένο σχόλιο λοιπόν, ήταν και αυτό που ώθησε τον τραγουδιστή να αντιδράσει, καθώς το σχόλιο, έθιξε ευρύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν στις θρησκείες, και στάθηκε ως αφορμή να εκφράσει ο τραγουδιστής την οργή του, δίνοντας δημόσια την απάντησή του.

Τι απάντησε ο Ηλίας Βρεττός;

Σε σχετικό Instagram story λοιπόν, ο Ηλίας Βρεττός, δημοσίευσε φωτογραφία με στιγμιότυπο με το σχόλιο και την προσωπική του απάντηση στον χρήστη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος θέλησε να εκφράσει άμεσα τη δυσαρέσκειά του, γράφοντας: «Φίλε μου η κατάντια είναι να εκφράζεσαι όπως εσύ τώρα, να μη σέβεσαι τα πιστεύω των υπολοίπων, να χαρακτηρίζεις χωρίς να γνωρίζεις και να μην έχεις καν τις αρχές να εκφράσεις ευγενικά τη διαφορετική σου άποψη. Καλή Παναγιά κι εύχομαι ο Θεός μας να σε έχει καλά».

Συμπληρώνοντας δε τα όσα είχε ήδη γράψει στο σχόλιό του, ο τραγουδιστής θέλησε να τοποθετήσει ένα ακόμη προσωπικό του σχολιασμό, εξηγώντας: «Με αφορμή ένα ακόμη, δημόσιο αυτή τη φορά, σχόλιο ενός φίλου, κοινοποιώ την απάντησή μου… θέλοντας να εκφράσω την άποψη πως πρέπει πάντα να μιλάμε με σεβασμό και ευγένεια, όσο κι αν διαφωνούμε με τις πράξεις, τα λόγια, ή τα πιστεύω των άλλων».

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το εν λόγω σχόλιο φαίνεται να γράφτηκε σε μια από τις φωτογραφίες του τραγουδιστή στην οποία, απεικονίζεται ο ίδιος μπροστά από ναό.

Τέλος, αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, πως ο Ηλίας Βρεττός έχει εκφράσει πολλές φορές ανοιχτά, την πίστη του.