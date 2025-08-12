Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

«Μήπως ήρθε η ώρα τα Χανιά να αποκτήσουν ένα θέατρο εκτός του κέντρου της πόλης;».

Ένα ντροπιαστικό περιστατικό έλαβε χώρα χθες το βράδυ στα Χανιά, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο θάνατος του εμποράκου», όταν άτομα που βρίσκονταν έξω από το θέατρο Ανατολικής Τάφρου, φώναζαν δυνατά, ενοχλώντας κοινό και ηθοποιούς.

Το γεγονός δεν άφησε ανεπηρέαστο τον θίασο, εκ μέρους του οποίου μίλησε μετά το τέλος της παράστασης ο πρωταγωνιστής Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος είπε: «Πρέπει να πείσετε τον Δήμο σας να σταματήσει αυτό το πράγμα που γινόταν έξω. Την ώρα που πάμε να ερμηνεύσουμε, να μας κράζουν. Ντροπή τους! Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Απηυδήσαμε όλοι μας, ένας ολόκληρος θίασος με αυτό που συνέβαινε απέξω. Αν θέλουν να μας κράξουνε, δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε».

Δυστυχώς, σύμφωνα με το zarpanews, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν. «Μήπως ήρθε η ώρα τα Χανιά να αποκτήσουν ένα θέατρο εκτός του κέντρου της πόλης;», αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγή: zarpanews.gr