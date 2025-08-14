Games
Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη

Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη Φωτογραφία: Instagram
Η χρονική συγκυρία φαίνεται να ενόχλησε πολλούς followers και τα αρνητικά σχόλια έπεσαν βροχή.

Στιγμιότυπα από ένα πάρτι στην Ίμπιζα ανάρτησαν στο Instagram η Ιωάννα Τούνη με τη Στέλλα Πάσσαρη, την ώρα που τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα άφηναν πίσω τους εικόνες Αποκάλυψης.

«Για μένα τα γενέθλια είναι απλά μια μέρα… Για @j.touni όμως είναι η απόλυτη γιορτή!! Όταν ανακοίνωσε ότι φέτος θα τα γιορτάσουμε στην Ibiza, ζορίστηκα λίγο (με ξέρετε δεν είμαι πια του πάρτι γέρασα). Αλλά στην τελική, η σωστή παρέα έκανε την κάθε στιγμή αξέχαστη. Τι σημαίνει όμως πραγματικά η λέξη «κολλητή»;; Μετά από 14 χρόνια φιλίας έχω να σου πω ότι οι φίλοι είναι η οικογένεια που επιλέγουμε συνειδητά …και όταν βρεις αυτούς τους ανθρώπους, τους κρατάς σφιχτά!! Χρόνια πολλά στο αιώνιο μου πάρτυ ανιμαλ», έγραψε η Στέλλα Πάσσαρη.

Η χρονική συγκυρία φαίνεται να ενόχλησε πολλούς followers και τα αρνητικά σχόλια έπεσαν βροχή.

«Πόσο γελοίες είστε πραγματικά με αυτά που κάνετε την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Σας λυπάμαι πραγματικά και ας μου πει ο καθένας ότι θέλει», έγραψε μία.
Ηλιθιες ότι και να σάς πούνε είναι λίγο εγώ και οι φίλοι μου θυσιάσαμε τις διακοπές μάς για να βοηθήσουμε τούς συνανθρώπους μας που καίγονται και εσείς τι;;;;.άθλια υποκείμενα ντροπή εσχος μεγαλώνει και παιδί», έγραψε μία άλλη follower.

Αλλο σχόλιο αναφέρει: «Πλαστικές σαλαμάνδρες η χώρα σας που σας ταιζει καίγεται ασφυκτιά!!!! Χαζό...!!!!!!»

«Koρίτσια πολύχρονες,αλλά ανοίξτε και λίγο παραπέρα να διαβασετε τι γινεται στην Ελλάδα τώρα».

«Η Ελλάδα καίγεται, έτσι άκουσα. Ισχύει ???»

«Κορίτσια να είστε γερές να ξαναπάτε, αλλά καίγεται η Ελλάδα μας λίγο σεβασμός!».

