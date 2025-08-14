Games
Γιώργος Λιάγκας: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό

Γιώργος Λιάγκας: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @gliagas
Πότε ορίστηκε η πρεμιέρα για Το Πρωινό με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα;

Ένα μήνα ακριβώς πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτική σεζόν ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σε σχέση με το νέο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, έγινε πλέον γνωστό πως η καθημερινή εκπομπή «Το Πρωινό» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα, έχει θέση στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και επιστρέφρει.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει την νέα τηλεοπτική σεζόν στους δέκτες του ΑΝΤ1 με την πρεμιέρα να έχει οριστεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για Το Πρωινό και τον Γιώργο Λιάγκα

Αναλυτικότερα, ο επίσημος λογαριασμός του τηλεοπτικού σταθμού μέσω του λογαριασμού του στο Instagram, έγραψε: «#ToPrwino επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1», επισφραγίζοντας για ακόμη μια χρονιά τη συνεργασία του με τον παρουσιαστή.

Να σημειωθεί ωστόσο πως με τη λήξη της σεζόν που πέρασε, στην τελευταία εκπομπή, ο παρουσιαστής, είχε ευχαριστήσει τους συνεργάτες του που αποχωρούν, ενώ είχε αναφερθεί και σε όσους θα τον συνοδεύσουν και στην νέα τηλεοπτική σεζόν, ανανεώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ραντεβού του με τους τηλεθεατές του.

Όπως λοιπόν έχει γίνει γνωστό, με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν στο πάνελ και στο πλευρό του παρουσιαστή θα βρίσκονται ο Πάνος Κατσαρίδης, η Γιώτα Κηπουρού και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ταυτόχρονα φυσικά, πιστοί στο ραντεβού τους παραμένουν ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες και τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γιώργος Λιάγκας θέλει την δημοσιογράφο Δέσποινα Καμπούρη να τον συνοδεύσει στη φετινή σεζόν, ενώ έγινε γνωστό πως στο πλευρό του παρουσιαστή θα βρίσκεται και ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος δέχτηκε πρόταση για συνεργασία από τον ίδιο τον παρουσιαστή του Πρωινού.

{https://www.instagram.com/p/DNVc1BHR6nx/?utm_source=ig_embed}

