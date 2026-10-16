Η επίθεση κατά της Λεβίν σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του φωτογράφου του AFP, Τζααφάρ Αστιγιέχ, από εποίκους στη βόρεια Δυτική Όχθη.

Επεισόδια για άλλη μία φορά ξέσπασαν την Παρασκευή (16/10) στη Δυτική Όχθη, όταν δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για την καθιερωμένη συγκομιδή ελιάς, βάζοντας φωτιά στα δέντρα και πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, θύμα ξυλοδαρμού έπεσε η φωτορεπόρτερ της Washington Post, Χάιντι Λεβίν, η οποία κάλυπτε το περιστατικό.

Η Λεβίν φορούσε το προστατευτικό γιλέκο με την ένδειξη «PRESS», κάτι που πέρασε αδιάφορο από τους εποίκους. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο από το σημείο, την έριξαν στο έδαφος, την κλώτσησαν επανειλημμένα και της αφαίρεσαν την κάμερά της και το κινητό της τηλέφωνο.

«Με κλώτσησαν ξανά και ξανά γύρω στις 50 φορές», δήλωσε η Λεβίν από νοσοκομείο στη Ραμάλα.

{https://x.com/washingtonpost/status/2111091381963800922}

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα, όπου παλαιστινιακές οικογένειες είχαν πάει να μαζέψουν ελιές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεκάδες έποικοι κατέβηκαν από τον λόφο κοντινού εποικισμού, έβαλαν φωτιά σε διάφορα σημεία των ελαιώνων και επιτέθηκαν στους συγκεντρωμένους με πέτρες και σφεντόνες.

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Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι οι έποικοι επιτέθηκαν οργανωμένα, ενώ η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι κάτοικοι επιχείρησαν να τους απωθήσουν. Ορισμένοι νέοι από το χωριό κατάφεραν να απομακρύνουν τους δράστες από τη Λεβίν, δίνοντας την ευκαιρία σε συναδέλφους της να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Μάρτυρες υποστήριξαν επίσης ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα εναντίον Παλαιστινίων, χωρίς να παρέμβουν για να σταματήσουν τους εποίκους. Ένας Παλαιστίνιος φέρεται να τραυματίστηκε από πυροβολισμό.

{https://x.com/DropSiteNews/status/2111100565019058227}

Έρευνα από τις ισραηλινές αρχές

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι τα πραγματικά περιστατικά παραμένουν ασαφή και διερευνώνται. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει την υπόθεση, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με μια πρώτη αξιολόγηση, οι στρατιώτες προσπαθούσαν να διαλύσουν ένα μεγάλο και βίαιο πλήθος και δεν αντιλήφθηκαν την επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι θα στείλει ερευνητές στο σημείο. Εκπρόσωπος του στρατού αναγνώρισε ότι η βία των εποίκων αποτελεί σοβαρό ζήτημα, τονίζοντας πως οποιαδήποτε παράλειψη ή ανάρμοστη συμπεριφορά στρατιωτικών θα εξεταστεί.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2111106640099307910}

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Washington Post, Ματ Μάρεϊ, καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε πλήρη διερεύνηση, επισημαίνοντας ότι η Λεβίν έφερε σαφή διακριτικά δημοσιογράφου.

Αυξάνονται οι επιθέσεις κατά Παλαιστινίων

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα βίας στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο καταγράφηκαν περισσότερες από 1.600 επιθέσεις εποίκων που προκάλεσαν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Η περίοδος της φθινοπωρινής συγκομιδής της ελιάς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις παλαιστινιακές κοινότητες, καθώς αποτελεί τόσο οικογενειακή παράδοση όσο και σημαντική πηγή εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι εργασίες στους ελαιώνες συνοδεύονται συχνά από επιθέσεις και εκφοβισμό.

Η επίθεση κατά της Λεβίν σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), Τζααφάρ Αστιγιέχ, από εποίκους στη βόρεια Δυτική Όχθη, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια