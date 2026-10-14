Η Eurojust διερευνά καταγγελίες για παραπλανητικά τιμολόγια και πιθανή δωροδοκία αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, με την οικονομική ζημιά να εκτιμάται αρχικά σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύννεφα σκανδάλου πλανώνται πάνω από το ΝΑΤΟ, καθώς τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Νορβηγία, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για υπόθεση δωροδοκίας και απάτης που συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές της Συμμαχίας. Η υπόθεση έχει πάρει έκταση, καθώς έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την Eurojust, οι ενέργειες των Αρχών πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (14/10) και αφορούν εταιρεία, καθώς και υπεργολάβους που συνεργάζονται μαζί της. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν τιμολόγια με ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και πληρωμάτων κατά την παραμονή τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι συμβάσεις προέβλεπαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ξηρά, απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των πλοίων και του προσωπικού τους. Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι χρεώσεις που δηλώθηκαν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.

Η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Το τελικό ποσό, πάντως, παραμένει άγνωστο, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει την πλήρη έκταση της φερόμενης απάτης.

Στο μικροσκόπιο και καταγγελίες για δωροδοκία

Πέρα από τις ύποπτες χρεώσεις, οι ερευνητές εξετάζουν και καταγγελίες για πιθανή δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων. Ειδικότερα, η εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να αξιοποίησε μεσάζοντα για την καταβολή χρημάτων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA).

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Η NSPA διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας, αλλά και συνεργαζόμενων χωρών, διευκολύνοντας την προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και υπηρεσιών εφοδιαστικής υποστήριξης.

Η διερεύνηση των καταγγελιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά συμβάσεις που συνδέονται με την υποστήριξη ναυτικών αποστολών του ΝΑΤΟ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τους αξιωματούχους που φέρονται να εμπλέκονται ή για το είδος της ευνοϊκής μεταχείρισης που επιδιώχθηκε.

Έρευνες σε εταιρικές εγκαταστάσεις και κατοικίες

Στη Ρουμανία, οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που ερευνάται, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Παράλληλα, στη Γερμανία ελέγχθηκαν δύο επιχειρήσεις και μία κατοικία, με στόχο τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για τις ύποπτες συναλλαγές και τις καταγγελίες περί δωροδοκίας.

Η Eurojust δεν έχει αποκαλύψει την επωνυμία της εταιρείας, ενώ παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία των πέντε συλληφθέντων στη Νορβηγία και ο ακριβής βαθμός εμπλοκής τους στην υπόθεση.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι οικονομικές συναλλαγές, να προσδιοριστεί το πραγματικό ύψος της ζημιάς και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οργανωμένο σύστημα παραπλανητικών χρεώσεων και παράνομων πληρωμών γύρω από συμβάσεις που σχετίζονται με τις ναυτικές δραστηριότητες της Συμμαχίας.