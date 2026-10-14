Πυρά του Ζαν Νοέλ Μπαρό κατά του Ίλον Μασκ.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε τον Ίλον Μασκ ότι χρησιμοποιεί το Χ για να ενορχηστρώσει «τεράστιες διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης» εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, αναφερόμενος σε προσπάθειες εκτός των συνόρων για αποσταθεροποίηση της χώρας πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Υπάρχουν τεράστιες διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης που εξαπολύει ο Ίλον Μασκ εναντίον Ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να επηρεάσει συζητήσεις, μέσω της εκμετάλλευσης του virality της πλατφόρμας του», είπε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, μιλώντας σε συνέδριο του ΟΟΣΑ.

Αναφερόμενος στο κύμα διαδηλώσεων μαθητών και φοιτητών, των τελευταίων εβδομάδων στη Γαλλία, είπε ότι έχουν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης «εχθρικών αφηγημάτων» από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, όπως και από εκείνους που συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ίλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησαν να συνδέσουν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη μετανάστευση, υποβαθμίζοντας τα αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

«Δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία κυριαρχούν στην πληροφόρηση»

Στη τοποθέτησή του, ο Μπαρό επεσήμανε τον ρόλο που διαδραματίζουν τα social media στην παγκόσμια μάχη για τη δημοκρατία. «Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη δημοκρατία τώρα κυριαρχούν στο τοπίο της πληροφόρησης, όπου χρησιμοποιούν τακτικές σχεδιασμένες για την πόλωση του δημοσίου διαλόγου», τόνισε.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι «πολιτικά κινήματα με απολυταρχικούς στόχους», τα οποία «ωφελούν τους δηλωμένους εχθρούς της δημοκρατίας», κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη και τη βόρεια Αμερική. «Επιδεινώνουν την πόλωση των κοινωνιών μας. Ο τελικός στόχος τους είναι ξεκάθαρος: να καταλάβουν την εξουσία και μετά να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να μη τη χάσουν ποτέ», συμπλήρωσε.

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Ο Μπαρό αναφέρθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, στις οποίες η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις. «Οι εχθροί της δημοκρατίας κάνουν ό,τι μπορούν για να μας αποσταθεροποιήσουν», δήλωσε. «Εκμεταλλεύονται τις διαφορές μας και χρησιμοποιούν τη μετανάστευση, τον σεκουλαρισμό και τη σύγκρουση Ισραήλ- Παλαιστίνης για να πυροδοτήσουν μίσος και εντάσεις», συνέχισε.

Ανέφερε αρκετά άλλα παραδείγματα, από μια ισραηλινή εταιρεία που κατηγορείται για τη δημιουργία ψεύτικων γαλλικών λογαριασμών στα social media για να επηρεάσει τις αντιλήψεις σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, μέχρι κατηγορίες ότι το Αζερμπαϊτζάν υποκίνησε εντάσεις εν μέσω θανάσιμων ταραχών στη Νέα Καληδονία.

«Δεν ανεχόμαστε καμία ξένη παρέμβαση, είναι ζήτημα κυριαρχίας»

Η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα στην οποία εντεταλμένοι ή αμειβόμενοι influencers επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των social media, υπογράμμισε ο Μπαρό. «Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι ρητά διατυπωμένος: να μπει ένα τέλος στις φιλελεύθερες δημοκρατίες μας, υπέρ ενός νέου απολυταρχισμού. Άλλοι παράγοντες συγκλίνουν σε αυτό τον στόχο, επιδιώκοντας να υπαγορεύσουν στην Ευρώπη ποιες δημοκρατίες είναι “καλές” και ποιες “κακές”, με βάση το αν ευθυγραμμίζονται με τα δικά τους συμφέροντα», προσθεσε.

«Είμαστε αδιάλλακτοι, γιατί είναι σαφές ότι υπονομεύουν τα θεμελιώδη συμφέροντα του έθνους. Δεν ανεχόμαστε καμία ξένη παρέμβαση, από όπου κι αν προέρχεται. Είναι ζήτημα κυριαρχίας», κατέληξε.

Πηγή: Guardian