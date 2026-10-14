Ο δρόμος μπροστά από το κτίριο αποκλείστηκε, ενώ διακόπηκε προσωρινά η πρόσβαση στη λεωφόρο Boulevard de l’Hopital.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εξαώροφο κτίριο στο Παρίσι, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Αούστερλιτς, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από τη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή του κτιρίου που βρίσκεται υπό κατασκευή, στο 13ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, στις φλόγες τυλίχθηκαν ο τέταρτος όροφος και η οροφή του κτιρίου, καθώς και ένα γειτονικό κτίσμα.

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Στο σημείο αναπτύχθηκαν άμεσα περίπου 30 πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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Ο δρόμος μπροστά από το κτίριο αποκλείστηκε, ενώ διακόπηκε προσωρινά η πρόσβαση στη λεωφόρο Boulevard de l’Hopital.

Παρά την πυρκαγιά, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού Αούστερλιτς, ο οποίος παραμένει ανοιχτός.

Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης από το 2023. Το έργο, που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της περιοχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

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Με πληροφορίες από thesun.co.uk