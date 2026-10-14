Μόλις 15 λεπτά πριν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρούσε σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, ορισμένοι επενδυτές πραγματοποίησαν συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές παραγώγων.

Σοβαρά ερωτήματα για πιθανή εκμετάλλευση εσωτερικής πληροφόρησης στις διεθνείς αγορές προκαλούν αποκαλύψεις σχετικά με ύποπτες συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγα λεπτά πριν από κρίσιμη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επιχείρησε να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την αρμόδια ομοσπονδιακή εποπτική αρχή.

Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, στις 23 Μαρτίου 2026, μόλις 15 λεπτά πριν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώσει ότι δεν θα προχωρούσε σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, ορισμένοι επενδυτές πραγματοποίησαν συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές παραγώγων. Μέσα σε διάστημα μόλις δύο λεπτών, στις 6:49 το πρωί, τοποθέτησαν μεγάλα ποσά ποντάροντας στην άνοδο του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500 και στην πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η ανακοίνωση Τραμπ που ακολούθησε ευνόησε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, αποφέροντας σημαντικά κέρδη. Ο χρονισμός προκάλεσε υποψίες στους αναλυτές, με τον Τιμ Σκίροου, επικεφαλής παραγώγων της Energy Aspects, να επισημαίνει ότι οι συναλλασσόμενοι είτε στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί είτε γνώριζαν εκ των προτέρων κάτι που δεν ήταν διαθέσιμο στην υπόλοιπη αγορά.

Οι ασυνήθιστες συναλλαγές εντοπίστηκαν από αναλυτές της αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), οι οποίοι, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, διαβίβασαν σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Επιβολής της Νομοθεσίας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο διερεύνησης πιθανής εκμετάλλευσης εσωτερικής πληροφόρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο Μελ Γκουνεγουαρντένα, σύμβουλος του διορισμένου από τον Τραμπ προέδρου της CFTC, Μάικλ Σέλιγκ, ζήτησε από προϊστάμενο της υπηρεσίας εποπτείας αγορών να αποσύρει την αναφορά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιδίωξε να αναλάβει προσωπικά τη συγκέντρωση των στοιχείων για τις επίμαχες συναλλαγές, παρακάμπτοντας μια διαδικασία που αποτελεί πάγια πρακτική της εποπτικής αρχής. Η παρέμβαση προκάλεσε αναστάτωση στους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς ανάλογες εντολές απόσυρσης θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες.

Ο Άιταν Γκέλμαν, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιβολής της Νομοθεσίας της CFTC την περίοδο 2014-2017, χαρακτήρισε μια τέτοια παρέμβαση πρωτοφανή για τις προηγούμενες κυβερνήσεις που γνωρίζει, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία των υπηρεσιακών στελεχών. Ο Γκουνεγουαρντένα είχε προηγουμένως εργαστεί στη Goldman Sachs και στη State Street, ενώ είχε υπηρετήσει στην Επιτροπή κατά την πρώτη θητεία Τραμπ. Το Bloomberg ζήτησε διευκρινίσεις από την CFTC, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο ίδιος δεν απάντησε.