Ο άνδρας παγιδεύτηκε σε σπηλιά στη Σαρδηνία έπειτα από κατολίσθηση.

Ένας 31χρονος ανασύρθηκε ζωντανός από σπηλιά στη Σαρδηνία, όπου ήταν παγιδευμένος για 26 ώρες, σε βάθος 10 μέτρων, έπειτα από κατολίσθηση.

Όταν ο Λούκα Ολμέτο παγιδεύτηκε στη σπηλιά Γκοροπέντου, στην οροσειρά Ουρζουλέι, το απόγευμα της Κυριακής, στήθηκε μια τεράστια και περίπλοκη επιχείρηση, με διασώστες να εργάζονται αδιάκοπα προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Ο Ολμέτο εξερευνούσε τη σπηλιά με τη σύντροφό του, η οποία βρισκόταν μερικά μέτρα πίσω του και έτσι γλίτωσε από την κατολίσθηση, η οποία έκλεισε την είσοδο της σπηλιάς. Η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα και ειδοποίησε τις αρχές.

Αργά το απόγευμα, οι διασώστες έφτασαν στον Ολμέτο, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του και ανταποκρινόταν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Αρχικά απομάκρυναν με τα χέρια χώμα και πέτρες, για να ανοίξουν ένα στενό πέρασμα και στη συνέχεια αφαίρεσαν τα συντρίμμια που είχαν πλακώσει τον 31χρονο, προτού τον απεγκλωβίσουν. Αφού τον σταθεροποίησε η ιατρική ομάδα που βρισκόταν εκεί, έγινε αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 48 ειδικοί από το Σώμα Διάσωσης σε ορεινές περιοχές και σπήλαια της Σαρδηνίας, 30 πυροσβέστες και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας.

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Πηγή: Guardian