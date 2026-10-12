Ο τυφώνας Σάιμον «σφυροκοπάει» το Μεξικό, ενώ μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στο δυτικό Μεξικό, καθώς ο τυφώνας Simon κινείται ανοιχτά του Ειρηνικού, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατολισθήσεων και εξετάζουν το ενδεχόμενο εκκένωσης περιοχών που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια.

Οι μέγιστες σταθερές ταχύτητες των ανέμων άγγιξαν τα 175 χιλιόμετρα/ώρα, κατατάσσοντας τον Simon στην κατηγορία 2. Το σύστημα έχει εξασθενήσει σε σχέση με το Σάββατο (10/10), όταν είχε φτάσει στην κατηγορία 4. Ωστόσο, η αργή μετακίνησή του εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις των βροχοπτώσεων στις παράκτιες και ορεινές περιοχές.

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Προειδοποιήσεις για επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποιήσε ότι ο Simon ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον βροχοπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοτιοδυτικού και δυτικοκεντρικού Μεξικού. Σε ορισμένα τμήματα των πολιτειών Χαλίσκο και Σιναλόα, τα ύψη βροχής θα μπορούσαν να φτάσουν τα 15 έως 20 εκατοστά.

Σε περιοχές των πολιτειών Μιτσοακάν, Κολίμα και Χαλίσκο, τα συνολικά ύψη βροχής από το πέρασμα του συστήματος ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να αγγίξουν τοπικά ακόμη και τα 76 εκατοστά.

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Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνικές πλημμύρες, υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και οικισμούς που βρίσκονται κοντά σε υδάτινα ρεύματα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια – Ένας νεκρός

Η επικεφαλής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού, Λάουρα Βελάσκες, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας στην πολιτεία Γκερέρο, όπου βρίσκεται και ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός του Ακαπούλκο.

Στην παράκτια πόλη Σιουατλάν, στη νοτιοδυτική πολιτεία Χαλίσκο, αστυνομικοί προειδοποιούσαν τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για πιθανή απομάκρυνση από τις εστίες τους, καθώς η στάθμη του ποταμού Μαραμπάσκο ανέβαινε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα νερά είχαν ήδη κατακλύσει δρόμους και χαμηλότερα σημεία της περιοχής.

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Παρόμοια ήταν η εικόνα στο λιμάνι της Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, όπου κάτοικοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τα νερά που είχαν εισχωρήσει σε κατοικίες και δρόμους. Προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού συνέδραμε στην απομάκρυνση των υδάτων.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων αποτυπώνουν την έκταση των προβλημάτων, με ολόκληρες γειτονιές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Κίνδυνος από θαλάσσια κύματα και ισχυρά ρεύματα

Πέρα από τις βροχοπτώσεις, ο τυφώνας αναμένεται να προκαλέσει επικίνδυνη άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της καταιγίδας, καθώς και μεγάλα και καταστροφικά κύματα κοντά στις περιοχές προσέγγισής του.

Παράλληλα, οι θαλάσσιοι κυματισμοί αναμένεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για τους λουόμενους, με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα κατά μήκος των νοτιοδυτικών και δυτικοκεντρικών ακτών του Μεξικού τις επόμενες ημέρες.

{https://x.com/CGTNEurope/status/2109301852152180785}

Οι προειδοποιήσεις έρχονται έπειτα από εβδομάδες έντονων καιρικών φαινομένων στη χώρα. Στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι αγνοούνταν, ενώ ένας ανήλικος έχασε τη ζωή του στην παράκτια πόλη Ενσενάδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του τυφώνα, με βασική προτεραιότητα την προστασία των κατοίκων σε περιοχές που απειλούνται από πλημμύρες, κατολισθήσεις και επικίνδυνα θαλάσσια φαινόμενα.

Με πληροφορίες των Reuters