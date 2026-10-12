Ο ηθοποιός δεν έκανε ποτέ τη δήλωση που ανάρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να μοιραστεί με τους followers του τη στήριξη προς το πρόσωπό του από τον Ντένζελ Ουάσινγκτον. Αλλά μια μικρή… λεπτομέρεια του το χάλασε. Ο ηθοποιός δεν έχει κάνει τη δήλωση που ανάρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη δήθεν δήλωση, που αναδημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social, από τον λογαριασμό Red Eagle Updates, ο Ουάσινγκτον υποτίθεται ότι τον χαρακτήριζε «σπουδαίο φίλο και ακόμα καλύτερο πρόεδρο», τον περιέγραφε ως «τον πιο θαρραλέο και εξυπνότερο» άνθρωπο που έχει γνωρίσει και έλεγε ότι είναι πιστός υποστηρικτής του.

Ειδικότερα, η δήθεν δήλωση του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού ήταν: «Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου και δεν έχω γνωρίσει κανέναν πιο θαρραλέο, εξυπνότερο ή που να ενδιαφέρεται περισσότερο για την Αμερική από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σπουδαίος φίλος και ακόμα καλύτερος πρόεδρος. Είμαι υπερήφανος που είμαι πιστός υποστηρικτής και δεν θα απολογηθώ ποτέ για αυτό. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και τον πρόεδρό μας».

Η «δήλωση» που ανάρτησε ο Τραμπ έχει ήδη διαψευστεί

Όμως, δύο ημέρες νωρίτερα το Snopes, ιστοσελίδα επαλήθευσης πληροφοριών, είχε διαψεύσει αυτή τη «δήλωση» που κυκλοφορούσε στα social media. Στις 10 Οκτωβρίου, η ιστοσελίδα ανέφερε ότι από την έρευνά της δεν προέκυψε καμία αξιόπιστη πηγή που να δείχνει ότι ο Ουάσινγκτον εξήρε τον Τραμπ, είτε με τη συγκεκριμένη «δήλωση», είτε με άλλη διατύπωση.

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Μάλιστα, στο παρελθόν η συγκεκριμένη «δήλωση» που ανάρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποδοθεί τόσο στον Μάθιου Μακόναχι, όσο και στον Μικ Τζάγκερ, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις ότι πράγματι κάποιος από τους δυο τους είπε αυτά τα λόγια για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής προκύπτει ότι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχει κάνει δωρεές σε Δημοκρατικούς υποψήφιους στο παρελθόν, μεταξύ άλλων 28.500 δολάρια στην καμπάνια του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και 27.000 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον το 2016, όταν ήταν αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνονται ψευδείς ισχυρισμοί για τον ηθοποιό, σχετικά με τη στάση του απέναντι σε πολιτικούς. Για παράδειγμα, το 2016, υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο Ουάσινγκτον «στήριξε τον Τραμπ με επικό τρόπο» και μίλησε «εναντίον του Ομπάμα». Λίγες ώρες αργότερα, ο εκπρόσωπος του ηθοποιού, Άλαν Νίρομπ, δήλωσε στο BBC News ότι αυτό ήταν «100% μύθευμα».

Πηγή: Newsweek