Μέχρι στιγμής, οι πολωνικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για τον συλληφθέντα, το πιθανό κίνητρό του ή τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση.

Στη σύλληψη άνδρα που φέρεται να σχεδίαζε επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προχώρησε η αστυνομία της χώρας, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή απόπειρα δολοφονίας του ίδιου και του υπουργού Άμυνας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου ή τις λεπτομέρειες του σχεδίου που εξετάζουν οι αρχές.

Ο Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας τους αστυνομικούς για την άμεση και αποφασιστική παρέμβασή τους.

{https://x.com/donaldtusk/status/2109294713865965716}

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οι υπηρεσίες ασφαλείας έλαβαν πληροφορίες για ενδεχόμενη επίθεση κατά του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας. Η σχετική ενημέρωση διαβιβάστηκε στην αστυνομία μέσω της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους (SOP), η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια κυβερνητικών αξιωματούχων.

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Όπως έγινε γνωστό, το προειδοποιητικό μήνυμα έφτασε αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία προστασίας και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η σοβαρότητα των πληροφοριών οδήγησε στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι της αστυνομίας, της Υπηρεσίας Προστασίας του Κράτους και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος του συντονιστή των ειδικών υπηρεσιών, Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι, δήλωσε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση, υπήρχε υψηλή πιθανότητα οι απειλές να υλοποιηθούν.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια στην Πολωνία

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εξαιτίας διαδοχικών περιστατικών βίας αλλά και των ευρύτερων ανησυχιών για την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί επιθέσεις με μαχαίρια σε σχολεία της επαρχίας Μαζοβίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη. Τα περιστατικά έχουν εντείνει τον προβληματισμό των πολωνικών αρχών για την αύξηση των απειλών και των βίαιων συμπεριφορών.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της Πολωνίας, ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία, διατηρεί ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τουσκ βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές. Το 2024, μετά την απόπειρα δολοφονίας του τότε πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο Πολωνός πρωθυπουργός είχε αναφέρει ότι δεχόταν και ο ίδιος απειλές.

Τον περασμένο Αύγουστο, επίσης, είχε συλληφθεί ένας 23χρονος που κατηγορούνταν ότι καλούσε σε δολοφονίες υψηλόβαθμων Πολωνών πολιτικών.