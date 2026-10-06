Αρκετές μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο γυμνάσιο Seyh Samil İmam Hatip, στην περιοχή Καγιασεχίρ του Μπασακσεχίρ, στην Κωνσταντινούπολη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.
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Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:40. Σύμφωνα με το haberturk.com, τραυματίστηκαν οκτώ μαθήτριες, οι περισσότερες ηλικίας 10 και 11 ετών. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας τριών μαθητριών.
Δράστρια φέρεται μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά στη Β΄ Λυκείου άλλου σχολείου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πήρε ένα μαχαίρι από το σπίτι της και πήγε στο σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, φορώντας τη στολή του δικού της σχολείου.
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Οι αρχές εξετάζουν τις επαφές της μαθήτριας - η οποία συνελήφθη - και διερευνούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν, προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη πριν από την επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρό της.
Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση της μητέρας της ύποπτης, η κόρη της πάσχει από κοινωνική αγχώδη διαταραχή.