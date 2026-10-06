Δράστρια φέρεται μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά στη Β΄ Λυκείου άλλου σχολείου.

Αρκετές μαθήτριες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο γυμνάσιο Seyh Samil İmam Hatip, στην περιοχή Καγιασεχίρ του Μπασακσεχίρ, στην Κωνσταντινούπολη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.

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Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 08:40. Σύμφωνα με το haberturk.com, τραυματίστηκαν οκτώ μαθήτριες, οι περισσότερες ηλικίας 10 και 11 ετών. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας τριών μαθητριών.

Δράστρια φέρεται μία 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά στη Β΄ Λυκείου άλλου σχολείου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πήρε ένα μαχαίρι από το σπίτι της και πήγε στο σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, φορώντας τη στολή του δικού της σχολείου.

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Οι αρχές εξετάζουν τις επαφές της μαθήτριας - η οποία συνελήφθη - και διερευνούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν, προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη πριν από την επίθεση και ποιο ήταν το κίνητρό της.

Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση της μητέρας της ύποπτης, η κόρη της πάσχει από κοινωνική αγχώδη διαταραχή.