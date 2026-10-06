Λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι η γιαγιά πήγε να παραλάβει το παιδί από το νηπιαγωγείο.

Επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια.

Μία 76χρονη γιαγιά πήγε να παραλάβει το εγγόνι της, χωρίς να έχει την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση και οι νηπιαγωγοί αρνήθηκαν να της παραδώσουν το παιδί. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και στη συνέχεια η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε μία από τις νηπιαγωγούς, προκαλώντας εκδορές στο πρόσωπο.

Διαπληκτίστηκε με τις νηπιαγωγούς και η μητέρα

Έπειτα κλήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 76χρονης για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη, ενώ στη συνέχεια μετέβη η 47χρονη μητέρα του παιδιού που φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με τις νηπιαγωγούς, προτού πάρει το παιδί και αποχωρήσει από το σημείο.

Η 47χρονη αναζητείται από χθες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.