Τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να γίνουν μεγάλες πληρωμές όπως η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους, η επιστροφή ενοικίου αλλά και η έναρξη του Market Pass.

Τρεις σημαντικές πληρωμές για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών έρχονται στο τέλος Νοεμβρίου, με εκατομμύρια δικαιούχους να αναμένεται να δουν χρήματα ή ενίσχυση στους λογαριασμούς τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιστροφή ενοικίου, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους και το νέο voucher - Market Pass.

Επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου

Η μεγαλύτερη πληρωμή αφορά την επιστροφή ενοικίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και αφορά περισσότερους από ένα εκατομμύριο δικαιούχους. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το ενοίκιο που καταβλήθηκε το προηγούμενο φορολογικό έτος και πιστώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και πληρούν τις προϋποθέσεις της ειδικής ρύθμισης. Για αυτούς προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων εντάσσεται στο μέτρο που προβλέπει αυξημένη ενίσχυση για όσους αναγκάζονται να διατηρούν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους

Την ίδια ημερομηνία, 30 Νοεμβρίου, αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται από τη σχετική ρύθμιση.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια για τους συνταξιούχους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. Κρίσιμο είναι το ηλικιακό κριτήριο: ο συνταξιούχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ενίσχυση είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς από τα 250 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ.

Έρχεται και το νέο Market Pass

Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται η πρώτη πίστωση του νέου voucher σίτισης, το οποίο αποτελεί τη νέα μορφή της επισιτιστικής βοήθειας.

Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το μέσο ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται σε περίπου 46 ευρώ τον μήνα ανά δικαιούχο.

Η νέα ενίσχυση έρχεται μετά τη διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ και έχει στόχο να προσφέρει στοχευμένη βοήθεια για την αγορά τροφίμων σε νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Έτσι, ο Νοέμβριος κλείνει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό κύμα πληρωμών, καθώς επιστροφή ενοικίου, επίδομα 400 ευρώ και voucher σίτισης θα κατευθυνθούν σε διαφορετικές ομάδες δικαιούχων, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική στήριξη λίγο πριν από τις γιορτές.

Παράλληλα, θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα αλλά και ο ΕΦΚΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Δεκεμβρίου.