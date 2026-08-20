Απαγορεύονται τα ποδήλατα στο ιστορικό κέντρο του Κόμο.

Πριν από δύο μήνες, ποδήλατο χτύπησε τον δήμαρχο του Κόμο, Αλεσάντρο Ραπινέζε. Πώς το αντιμετώπισε; Απαγόρευσε την κυκλοφορία όλων των ποδηλάτων στο ιστορικό κέντρο της ιταλικής πόλης, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η απόφαση του Ραπινέζε τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο και προβλέπει πως οι αναβάτες ποδηλάτων- ηλεκτρικών και συμβατικών- θα πρέπει να κατεβαίνουν από αυτά και να κυλούν δίπλα τους σε περίπου 30 δρόμους του κέντρου.

Οργανώσεις και πολιτικοί τον κατηγορούν για προσωπική βεντέτα. Ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο την ανάκληση της απαγόρευσης, ενώ ποδηλάτες προγραμματίζουν να κάνουν διαμαρτυρία στους επίμαχους δρόμους στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ραπινέζε για ηλεκτρικά ποδήλατα: Ξέρω πώς είναι να σε χτυπά ένα από αυτά τα θηρία

Το ατύχημα συνέβη τον Ιούνιο, τη στιγμή που ο Ραπινέζε έφευγε από το δημαρχείο. Η ειρωνεία είναι πως λίγο νωρίτερα είχε γίνει συνάντηση για τον περιορισμό της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Ο δήμαρχος δεν κρύβει ότι αποφάσισε να απαγορεύσει την κυκλοφορία των ποδηλάτων εξαιτίας του ατυχήματος.

«Με κατηγορούν ότι υιοθέτησαν το μέτρο επειδή με χτύπησε ηλεκτρικό ποδήλατο. Σαφώς και είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι ενεργούν με βάση τις εμπειρίες τους και ξέρω πώς είναι να σε χτυπά ένα από αυτά τα θηρία», δήλωσε στο Ansa.

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Ο Ραπινέζε επέμεινε ότι η απαγόρευση είναι απαραίτητη για τη δημόσια ασφάλεια, ιδιαίτερα σε ένα μέρος γεμάτο τουρίστες. Το μέτρο ισχύει για όλα τα ποδήλατα, επειδή ο κώδικας κυκλοφορίας της Ιταλίας δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα ηλεκτρικά και τα «παραδοσιακά». Ήδη, από το 2022, έχουν απαγορευθεί τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στο κέντρο του Κόμο.

Η αντίθετη άποψη λέει πως η απαγόρευση περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο μεγάλους δρόμους του κέντρου και ότι η απαγόρευση δεν επιτρέπει στους πολίτες να χρησιμοποιούν ένα φτηνό, φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης. Πολλοί τονίζουν ότι ο δήμαρχος θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση όσων φέρονται ασυνείδητα και όχι στο να κηρύξει τον πόλεμο στους ποδηλάτες.

«Σε άλλες πόλεις, ένα παιδί καταλήγει στο νοσοκομείο και μετά αναλαμβάνουν δράση οι πολιτικοί. Εδώ, εγώ δεν κατέληξα καν στο νοσοκομείο. Με χτύπησε ένα ποδήλατο, συγκέντρωσα πληροφορίες και αυτό είναι το μέτρο στο οποίο κατέληξα», απαντά ο Ραπινέζε.

Πηγή: Guardian