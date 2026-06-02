Τι απαιτείται για τη σύγκλιση των εισοδημάτων, σύμφωνα με τον Γάλλο οικονομολόγο.

Ο Τομά Πικετί αναφέρθηκε στην πρόταση για σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών, στο επίπεδο των πλούσιων κρατών, έως το 2100, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γάλλος οικονομολόγος στο περιοδικό «1 hebdo», με αφορμή την Έκθεση για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη, η οποία θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Η έκθεση, την οποία συνέταξαν ερευνητές, ανάμεσά τους ο Πικετί, ξεκινά με τη διαπίστωση ότι «οι αποκλίσεις στο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι τεράστιες σήμερα» μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, σε όρους αγοραστικής δύναμης. Έτσι, προτείνει «να κινηθούμε προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων όλων των χωρών έως το 2100 σε επίπεδο ίσο με εκείνο των πλούσιων χωρών σήμερα», δηλαδή ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα 5.000 ευρώ ανά κάτοικο.

«Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτούνται σχεδόν μηδενικοί ρυθμοί ετήσιας αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (0% έως 0,5%) στις πλουσιότερες περιοχές (Βόρεια Αμερική/Ωκεανία, Ευρώπη) και περίπου 3% έως 4% στις φτωχότερες (Υποσαχάρια Αφρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ασία)», εξήγησε ο Πικετί, διευθυντής σπουδών στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού και συνδιευθυντής του World Inequality Lab.

Για να γίνει κάτι τέτοιο πάντως θα έπρεπε να επανακαθοριστεί πλήρως η παραγωγή, να απαγορευτούν οι υδρογονάνθρακες και να αντικατασταθούν με αιολική και ηλιακή ενέργεια «χάρη σε μεγάλες επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνταν από ένα Ταμείο για την Παγκόσμια Δικαιοσύνη», έναν νέο διεθνή θεσμό «επιφορτισμένο με την είσπραξη εσόδων».

Αναφορικά με τα έσοδα, η έκθεση προβλέπει παγκόσμιους φόρους στην περιουσία (με συντελεστή έως και 20%) και στα εισοδήματα (έως και 90%) των πλουσίων, οι οποίοι θα επιβάλλονται ξεχωριστά από τα εθνικά φορολογικά συστήματα.

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Ακόμα, ο Πικετί επεσήμανε πως η κατανάλωση άυλων - όπως η υγεία και η εκπαίδευση - θα έχει προτεραιότητα έναντι των υλικών αγαθών και ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί σημαντικά, γεγονός που θα επέτρεπε επίσης τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο παραδέχθηκε το ουτοπικό της πρότασης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, AFP