Αδυνατώντας να αποκτήσουν πρόσβαση σε αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών, οι εισαγωγείς αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει «αναγκάσει εκατοντάδες πλοία» να κατευθυνθούν προς πλούσιες σε πετρέλαιο πολιτείες των ΗΠΑ, όπως το Τέξας, η Λουιζιάνα και η Αλάσκα.

Αν και δεν είναι σαφές σε τι είδους πλοία αναφερόταν, αναλυτές ναυτιλίας και εμπορίου ανέφεραν στο BBC Verify ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν πράγματι έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για αμερικανικό αργό πετρέλαιο.

Τα Στενά αποτελούν κρίσιμο σημείο διέλευσης για το πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά η ναυσιπλοΐα έχει διαταραχθεί σοβαρά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Δεδομένα από την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler δείχνουν ότι 71 πετρελαιοφόρα τύπου Very Large Crude Carriers (VLCCs) κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσουν - σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 27 τάνκερ οποιαδήποτε ημέρα πέρυσι.

«Αγοραστές από την Ευρώπη και την Ασία καλύπτουν το κενό προσφοράς», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χέιντον, επικεφαλής τιμολόγησης ναύλων δεξαμενόπλοιων αμερικανικού πετρελαίου στην Argus Media, διεθνής εταιρεία που παρέχει πληροφορίες, αναλύσεις και τιμές για αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Αυτό φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού αργού πετρελαίου.

Η ναυτιλιακή συμβουλευτική εταιρεία Drewry αναφέρει ότι, την εβδομάδα που έληξε στις 10 Απριλίου, οι αποστολές έφτασαν τα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως - το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Με πληροφορίες από BBC