Ωστόσο, μία από τις γυναίκες στην ανάρτηση του Τραμπ, είχε γίνει είδηση στα διεθνή Μέσα ως η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούσε το καθεστώς στο Ιράν.

Απάντηση στην έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ που αφορούσε στην εκτέλεση οκτώ γυναικών έδωσε το Ιράν.

Η δικαστική εξουσία απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οκτώ γυναίκες είναι αντιμέτωπες με εκτέλεση λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παραπλανήθηκε για άλλη μια φορά από ψευδείς ειδήσεις» και ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης, και όχι εκτέλεση, στην περίπτωση που καταδικαστούν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το Ιράν υποστηρίζει πως οι γυναίκες δεν θα εκτελεστούν, την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η Bita Hemmati (δεύτερη στη φωτογραφία που ανάρτησε ο Τραμπ) θα μπορούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν, κατηγορούμενη μαζί με τρεις άλλες για χρήση όπλων και εκρηκτικών εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Είχε συλληφθεί μαζί με τον σύζυγό της κατά την καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο Ιανουάριο. Και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφεραν τα διεθνή Μέσα.

Η έκκληση Τραμπ

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το κάνατε. Παρακαλώ μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!» έγραψε ο Τραμπ παραθέτοντας ωστόσο ανάρτηση του Ισραηλινού Eyal Yakoby, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ως προπαγανδιστής υπέρ του Ισραήλ και ο οποίος έχει αρνηθεί πολλάκις σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Ποιες είναι οι οκτώ γυναίκες

Σύμφωνα με το Lawfare Project, πρόκειται για τις:

- Bita Hemmati, που περιγράφεται από το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI) ως διαδηλώτρια που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των αντικαθεστωτικών συγκεντρώσεων τον Ιανουάριο. Συνελήφθη μαζί με τον σύζυγό της και άλλους και καταδικάστηκε σε θάνατο.

- Diana Taherabadi, 16 ετών, φέρεται να συνελήφθη τον Ιανουάριο για φερόμενη συμμετοχή σε διαδηλώσεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλείται το The Hill.

- Mahboubeh Shabani, 33 ετών συνελήφθη τον Φεβρουάριο και κατηγορείται ότι βοήθησε τραυματισμένους διαδηλωτές, όπως αναφέρουν ομάδες υπεράσπισης.

- Ensieh Nejati η οποία περιγράφεται σε δημοσιεύματα ως Κούρδισσα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, καταδικάστηκε σε θάνατο στις αρχές του 2025, σύμφωνα με την New York Post.

Οι Ghazal Ghalandari, Golnaz Naraghi, Venus Hossein Nejad και Panah Movahedi έχουν επίσης κατονομαστεί από ομάδες υπεράσπισης, αν και οι διαθέσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το υπόβαθρό τους είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα ασαφές παραμένει πότε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Πακιστάν. Ο Τζ. Ντ. Βανς έφτασε το απόγευμα της Τρίτης, στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω συναντήσεις. Ο Βανς αναμενόταν να αναχωρήσει για την Ισλαμαμπάντ το πρωί, αν και προς το παρόν τα σχέδιά του έχουν αναβληθεί, καθώς υπάρχουν συναντήσεις με αξιωματούχους για να συζητήσουν πώς θα κινηθούν, δήλωσαν πηγές στο CNN.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ έφτασε και αυτός στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τον αντιπρόεδρο ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εθεάθη επίσης από τις κάμερες του CNN να φτάνει στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου σχεδόν 50 λεπτά πριν από την άφιξη του Βανς.

«Στον Λευκό Οίκο πραγματοποιούνται πρόσθετες συναντήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχει ο Αντιπρόεδρος», ανέφερε το CNN, νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι πληροφορίες από το Πακιστάν

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, παρείχε το απόγευμα της Τρίτης, με ανάρτησή του νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχειρία λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2:50 π.μ (ώρα Ελλάδας) και η συμμετοχή της ιρανικής αντιπροσωπείας παραμένει ακόμα αβέβαιη, σύμφωνα με τον Πακιστανό αξιωματούχο. Πριν από λίγο η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι η εκεχειρία λήγει στις 3.π.μ (ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται», πρόσθεσε ο Ταράρ σε μια ανάρτηση στο X.

«Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται:

1. Η επίσημη απάντηση από την ιρανική πλευρά σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής για συμμετοχή στις Ειρηνευτικές Συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ αναμένεται ακόμη.

2. ⁠Το Πακιστάν, ως μεσολαβητής, διατηρεί συνεχή επαφή με τους Ιρανούς και ακολουθεί την πορεία της διπλωματίας και του διαλόγου.

3. Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 π.μ. PST (2:50 π.μ ώρα Ελλάδας), 22 Απριλίου. Η απόφαση του Ιράν να συμμετάσχει στις συνομιλίες πριν από το τέλος της εκεχειρίας δύο εβδομάδων είναι κρίσιμη.

4. ⁠Το Πακιστάν έχει καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να πείσει την ιρανική ηγεσία να συμμετάσχει στη δεύτερη γύρο συνομιλιών και αυτές οι προσπάθειες συνεχίζονται» αναφέρει.

