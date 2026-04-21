Παρά τις δηλώσεις για μία «καλή συμφωνία» ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του περί βομβαρδισμών σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ωστόσο το Ιράν ότι έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές ενώ λίγο αργότερα σε άλλη του ανάρτηση έκανε έκκληση στην ιρανική ηγεσία να απελευθερώσει οκτώ γυναίκες, οι οποίες κρατούνται και να αναμένεται να κρεμαστούν.

Η έκκληση Τραμπ

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρεθούν σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το κάνατε. Παρακαλώ μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!» έγραψε ο Τραμπ παραθέτοντας ωστόσο ανάρτηση του Ισραηλινού Eyal Yakoby, ο οποίος έχει κατηγορηθεί ως προπαγανδιστής υπέρ του Ισραήλ και ο οποίος έχει αρνηθεί πολλάκις σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

H Μπίτα Χεμάτι (δεύτερη στη σειρά) θα είναι η πρώτη γυναίκα που αναμένεται να θανατωθεί δια απαγχονισμού στο Ιράν. Είχε συλληφθεί μαζί με τον σύζυγό της κατά την καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο Ιανουάριο. Και οι δύο έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

{https://www.youtube.com/watch?v=gLQxeoIEu9w}

Νωρίτερα ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο CNBC, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα καταλήξουν σε αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συμφωνία.

«Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα παράτασης της εκεχειρίας ενώ επέμεινε στην απειλητική του ρητορική λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Περιμένω να βομβαρδίσουμε γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλύτερη στάση. Αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, ο στρατός ανυπομονεί να ξεκινήσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε φορτωμένοι», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC. «Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα (τα όπλα)», πρόσθεσε.

Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις

Σε διπλωματικό επίπεδο, η προοπτική του δεύτερου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, παραμένει στον αέρα, με αβεβαιότητα για το αν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία. Η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα προχωρήσουν και διαμηνύει ότι ο Τζέι Ντι Βνας θα αναχωρήσει σήμερα για το Πακιστάν μαζί με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει, αν και δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ότι θα παραστεί ιρανική αντιπροσωπεία.

Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι κατάσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν σε διεθνή ύδατα, στην τελευταία προφανώς ενέργειά του για την επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Ο στρατός δήλωσε ότι επιβιβάστηκε στο δεξαμενόπλοιο Tifani «χωρίς απρόοπτα».





