Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τρίτη ότι «θα θυμάται» τις αμερικανικές εταιρείες που δεν θα ζητήσουν επιστροφή δασμών, οι οποίοι είχαν επιβληθεί μονομερώς από την κυβέρνησή του και αργότερα κρίθηκαν παράνομοι.

Μιλώντας στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC, ο Τραμπ χαρακτήρισε «έξυπνη» την επιλογή εταιρειών να μην αιτηθούν επιστροφή χρημάτων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια τέτοια στάση θα εκτιμηθεί από τον ίδιο. «Αν δεν το κάνουν, σημαίνει ότι με γνωρίζουν πολύ καλά. Θα τους θυμάμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι επίμαχοι δασμοί, γνωστοί ως IEEPA tariffs, ακυρώθηκαν πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών με απόφαση 6-3, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ έχει ήδη ενεργοποιήσει ειδική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από εισαγωγείς.

Παρά το γεγονός αυτό, αρκετοί μεγάλοι όμιλοι – μεταξύ αυτών οι Άπλ και Αμαζόν – δεν έχουν μέχρι στιγμής κινηθεί για να διεκδικήσουν τα ποσά που κατέβαλαν. Σύμφωνα με αναλυτές, η στάση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με ανησυχίες για πιθανές πολιτικές συνέπειες.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι δεν περιλάμβανε πρόβλεψη που να απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση επιστροφής των ήδη εισπραχθέντων δασμών. «Δεν είμαι ευχαριστημένος με το Ανώτατο Δικαστήριο, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε.