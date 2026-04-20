Η Νάνσι Σινάτρα επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ για την κοινοποίηση βίντεο του πατέρα της Φρανκ να ερμηνεύει την εμβληματική του επιτυχία, «My Way».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social ένα βίντεο διάρκειας σχεδόν τεσσάρων λεπτών του Φρανκ Σινάτρα να ερμηνεύει live την εμβληματική του επιτυχία My Way».

Το βίντεο κοινοποιήθηκε χωρίς κανένα πλαίσιο και πολλοί έκαναν εικασίες για το νόημα, ειδικά δεδομένου ότι έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Λίγο αργότερα η κόρη του Σινάτρα, Νάνσι, έγραψε στο Χ: «Αυτό είναι ιεροσυλία».

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας απάντησε στη συνέχεια σε έναν χρήστη που ρώτησε αν θα μπορούσε να γίνει κάτι για την ανάρτηση του Τραμπ, γράφοντας: «Δυστυχώς, όχι. Οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι είναι οι δημιουργοί».

Επίσης, αναδημοσίευσε μερικά επιλεγμένα σχόλια από θαυμαστές που επεσήμαναν ότι ο Φρανκ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 82 ετών το 1998, δεν θα συμφωνούσε με τις ενέργειες του Τραμπ κατά την θητεία του.

«Ο Τραμπ μπορεί να αγαπάει τον Σινάτρα, αλλά ο Σινάτρα δεν αγαπούσε τον Τραμπ» έγραψε ένας χρήστης.

Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση που ο Τραμπ χρησιμοποιεί μουσική χωρίς άδεια. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει τα «You Can’t Always Get What You Want» και «Start Me Up» κατά τη διάρκεια των προεκλογικών του συγκεντρώσεων το 2016, οδηγώντας τους Rolling Stones να ακολουθήσουν τα βήματα της Αντέλ, του Νιλ Γιανγκ και του Στίβεν Τάιλερ και να του ζητήσουν να σταματήσει.

Ωστόσο, ο Τραμπ συνέχισε να χρησιμοποιεί τη μουσική και αφού κέρδισε τις εκλογές και ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ το 2017, ανέβηκε στη σκηνή στην ορκωμοσία του με το τραγούδι του συγκροτήματος «Heart Of Stone» του 1965.

Πιο πρόσφατα, μια πηγή κοντά στον Μικ Τζάγκερ αρνήθηκε ότι έδωσε στους παραγωγούς της Μελάνια Τραμπ άδεια να χρησιμοποιήσουν το «Gimme Shelter» στο ντοκιμαντέρ της.

Τον Φεβρουάριο, ο παραγωγός Μαρκ Μπέκμαν ισχυρίστηκε ότι είχε εγκρίνει τη χρήση του τραγουδιού, σε αντίθεση με τους Guns N’ Roses, την Grace Jones και την οικογένεια του Πρινς, οι οποίοι αρνήθηκαν.

Εκτός από τους Rolling Stones αντιρρήσεις για τη χρήση της μουσικής τους σε συγκεντρώσεις του Τραμπ έχουν εκφράσει οι Foo Fighters, οι ABBA, ο Bruce Springsteen, οι Queen, οι R.E.M, ο Jack White και η Celine Dion.