Σοβαρή προειδοποίηση για την ασφάλεια των καταναλωτών εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές στην Αγγλία, σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές γνωστής εταιρείας, οι οποίες εντοπίστηκαν να παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και απορρίφθηκαν κατά την εισαγωγή τους στη χώρα.

Πρόκειται για προϊόντα της εταιρείας SOKANY, συγκεκριμένα μία ηλεκτρική ψηστιέρα (μοντέλο SK-223) και μία καφετιέρα (μοντέλο CM-102), τα οποία κρίθηκαν μη ασφαλή λόγω σοβαρών κατασκευαστικών προβλημάτων στα βύσματα τροφοδοσίας τους. Σύμφωνα με την έκθεση του Office for Product Safety and Standards, τα βύσματα δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, ακόμη και έκρηξης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, κυρίως μέσω διαδικτυακών πωλήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορεί να τα προμηθευτούν χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχουν.

Στην περίπτωση της ψηστιέρας, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει μη πιστοποιημένη ασφάλεια (fuse), η οποία δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας, ενώ στην καφετιέρα εντοπίστηκε έλλειψη βασικών στοιχείων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της σε περίπτωση βλάβης. Και οι δύο συσκευές δεν ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στην απόρριψη των προϊόντων στα σύνορα, προκειμένου να αποτραπεί η κυκλοφορία τους στην αγορά. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα άγνωστης προέλευσης ή χαμηλού κόστους.