Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Βίκτορ Όρμπαν ήταν δύο ακόμη ηγέτες χωρών - φίλοι του Τσακ Νόρις που έστιλαν μηνυμα για τον θάνατό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα από τους τελευταίους που μίλησαν για τον Τσακ Νόρις, στην είδηση του θανάτου του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για τον θάνατο του Τσακ Νόρις έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Αλήθεια δεν το ήξερα. Λυπάμαι. να έχω να πω, δεν θα ήθελες να παλέψεις μαζί του». Πρόσθεσε πως ήταν «ένα πραγματικά καλό, σκληρό άτομο», μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Νόρις, ένας ένθερμος Ρεπουμπλικάνος, ήταν ένας «μεγάλος υποστηρικτής» του.

«Δώστε στην οικογένειά του τον ύψιστο σεβασμό», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Τσακ Νόρις υπήρξε δεινός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σταθερά την ανάγκη για ισχυρή εθνική ταυτότητα και παραδοσιακή ηθική.

Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσάρμοσαν τη μορφή «Chuck Norris Facts» σε πολιτικό μήνυμα, δημιουργώντας το «Trump Facts» το 2016. Ο Νόρις ήταν επίσης ενεργός σε πολιτικούς κύκλους. Ως ένθερμος χριστιανός συντηρητικός και υπέρμαχος των δικαιωμάτων οπλοκατοχής, υποστήριξε αρκετούς Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο με τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 80ών γενεθλίων του. Υποστήριξε δημόσια τον Τραμπ στις εκλογές του 2016 και αργότερα έγραψε άρθρα γνώμης υποστηρίζοντάς τον ενόψει των εκλογών του 2020 και του 2024, αν και απέφυγε τότε να δώσει επίσης έγκριση στις εκστρατείες του.

«Αντίο φίλε μου»

Η απώλειά του γέμισε θλίψη την οικογένειά του όπως ήταν φυσικό, αλλά και διάσημους φίλους του. Ανάμεσά τους ο Μπενιαμίν Νετνιάχου και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό. Όχι, όμως ο Τραμπ.

Μια μέρα μετά από μια έντονη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, ο Όρμπαν δημοσίευσε στα social media: «Αντίο, φίλε μου» μαζί με ένα βίντεο των δύο ανδρών μαζί.

Το βίντεο χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2018, όταν ο Νόρις συνάντησε τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη. Στο βίντεο, ο Όρμπαν λέει στον Νόρις ότι «είμαι ουσιαστικά ένας μαχητής του δρόμου, δεν προέρχομαι από την ελίτ». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός στη συνέχεια πηγαίνει τον σταρ των πολεμικών τεχνών να δει την αντιτρομοκρατική μονάδα της Ουγγαρίας, «οι πιο σκληροί τύποι», να εκτελεί μια σειρά από δραστηριότητες ανάλογες των σκληρών τύπων, αναγκάζοντας, μάλλον, τον Νόρις να παραδεχθεί πως «Έχω δει εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο και αυτή είναι η καλύτερη επίδειξη, η καλύτερη που έχω δει».

Στο ίδιο ταξίδι, ο Όρμπαν είπε στον ηθοποιό ότι «το 90% των σχολίων για μένα είναι αρνητικά οι φιλελεύθεροι με μισούν». «Είσαι σαν τον Τραμπ», απάντησε ο Νόρις με τον Όσμπαν να αποκρίνεται «λίγο περισσότερο από αυτό!».

Ο Νόρις ήταν ένας Ρεπουμπλικάνος με υψηλό προφίλ και υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, καλώντας τους «πολίτες που αγαπούν την ελευθερία» να συσπειρωθούν γύρω από τον Τραμπ.

Το αντίο του Νετανιάχου

«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά όταν ακούσαμε για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και στενού προσωπικού φίλου. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναρτώνατς μία φωτογραφία τους αγκαλιά.

Επίσης, φόρος τιμής στον Νόρις απέτισε το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το οποίο έγραψε στο Twitter: «Ο Τσακ Νόρις δεν πεθαίνει. Η ανάσταση απλώς θέλει να είναι ενδελεχής. Ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε», ίσως μια αναφορά στην άσχημη τύχη του FDP τελευταία καθώς δεν έχει έδρες στο γερμανικό κοινοβούλιο μετά από καταστροφικές εκλογές του 2025.