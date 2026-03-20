Ο Ντόναλντ Τραμπ ως γνωστό τραβάει προς το μέρος του όποιον χαιρετά διά χειραψίας. Όχι όμως και τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις, που πέθανε χθες σε ηλικία 86 ετών σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ήταν γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις. Ενσάρκωνε το «αρρενωπό ιδεώδες» του Αμερικανού - πάντα- εκδικητή και σωτήρα των πάντων, χωρίς αντίπαλο όπως φάνηκε και από τα memes, που του έστησαν επί της ουσίας την κινηματογραφική καριέρα.

Ο ίδιος ο Τσακ Νόρις υπήρξε δεινός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σταθερά την ανάγκη για ισχυρή εθνική ταυτότητα και παραδοσιακή ηθική.

Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσάρμοσαν τη μορφή «Chuck Norris Facts» σε πολιτικό μήνυμα, δημιουργώντας το «Trump Facts» το 2016. Ο Νόρις ήταν επίσης ενεργός σε πολιτικούς κύκλους. Ως ένθερμος χριστιανός συντηρητικός και υπέρμαχος των δικαιωμάτων οπλοκατοχής, υποστήριξε αρκετούς Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο με τον πρώην πρόεδρο Τζορτζ Μπους κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 80ών γενεθλίων του. Υποστήριξε δημόσια τον Τραμπ στις εκλογές του 2016 και αργότερα έγραψε άρθρα γνώμης υποστηρίζοντάς τον ενόψει των εκλογών του 2020 και του 2024, αν και απέφυγε τότε να δώσει επίσης έγκριση στις εκστρατείες του.

Ο Τσακ Νόρις έγινε μια εξαιρετικά δημοφιλής πολιτιστική φιγούρα μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Η απήχησή του στο αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό έχει αποδοθεί στην συμβατικά αρρενωπή, σκληροτράχηλη εικόνα του και στις πολεμικές του ικανότητες, καθώς και στις καλά τεκμηριωμένες συντηρητικές του απόψεις. Πολλές από τις ταινίες του είχαν στρατιωτικά θέματα, όπως οι Delta Force και Missing in Action. Στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Ranger που προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001, ο Νόρις υποδύθηκε έναν πράκτορα επιβολής του νόμου και πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ. Ωστοσο, όλα αυτά ήταν σενάρια σε τηλεοπτικές παραγωγές.

«Αντίο φίλε μου»

Η απώλειά του γέμισε θλίψη την οικογένειά του όπως ήταν φυσικό, αλλά και διάσημους φίλους του. Ανάμεσά τους ο Μπενιαμίν Νετνιάχου και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό. Όχι, όμως ο Τραμπ.

Μια μέρα μετά από μια έντονη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, ο Όρμπαν δημοσίευσε στα social media: «Αντίο, φίλε μου» μαζί με ένα βίντεο των δύο ανδρών μαζί.

Το βίντεο χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 2018, όταν ο Νόρις συνάντησε τον Όρμπαν στη Βουδαπέστη. Στο βίντεο, ο Όρμπαν λέει στον Νόρις ότι «είμαι ουσιαστικά ένας μαχητής του δρόμου, δεν προέρχομαι από την ελίτ». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός στη συνέχεια πηγαίνει τον σταρ των πολεμικών τεχνών να δει την αντιτρομοκρατική μονάδα της Ουγγαρίας, «οι πιο σκληροί τύποι», να εκτελεί μια σειρά από δραστηριότητες ανάλογες των σκληρών τύπων, αναγκάζοντας, μάλλον, τον Νόρις να παραδεχθεί πως «Έχω δει εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο και αυτή είναι η καλύτερη επίδειξη, η καλύτερη που έχω δει».

Στο ίδιο ταξίδι, ο Όρμπαν είπε στον ηθοποιό ότι «το 90% των σχολίων για μένα είναι αρνητικά οι φιλελεύθεροι με μισούν». «Είσαι σαν τον Τραμπ», απάντησε ο Νόρις με τον Όσμπαν να αποκρίνεται «λίγο περισσότερο από αυτό!».

Ο Νόρις ήταν ένας Ρεπουμπλικάνος με υψηλό προφίλ και υποστήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, καλώντας τους «πολίτες που αγαπούν την ελευθερία» να συσπειρωθούν γύρω από τον Τραμπ.

Το αντίο του Νετανιάχου

«Η Σάρα κι εγώ λυπηθήκαμε βαθιά όταν ακούσαμε για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, ενός σπουδαίου φίλου του Ισραήλ και στενού προσωπικού φίλου. Ο Τσακ έφερε τις πολεμικές τέχνες και τη ζεστασιά του χαρακτήρα του σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναρτώνατς μία φωτογραφία τους αγκαλιά.

Επίσης, φόρος τιμής στον Νόρις απέτισε το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το οποίο έγραψε στο Twitter: «Ο Τσακ Νόρις δεν πεθαίνει. Η ανάσταση απλώς θέλει να είναι ενδελεχής. Ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε», ίσως μια αναφορά στην άσχημη τύχη του FDP τελευταία καθώς δεν έχει έδρες στο γερμανικό κοινοβούλιο μετά από καταστροφικές εκλογές του 2025.