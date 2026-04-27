Δύο πρώην πρωθυπουργοί του Ισραήλ, οι Λαπίντ και Μπένετ, απυήθυναν κάλεσμα κοινής πορείας κατά του Νετανιάχου και στον Γκάντι Άιζενκοτ.

Μέτωπο «άντι- Νετανιάχου» ετοιμάζουν δυο πρώην Ισραηλινοί πρωθυπουργοί. Ο δεξιός Ναφτάλι Μπένετ και ο κεντρώος Γιαΐρ Λαπίντ εξέδωσαν ανακοινώσεις για τη συγχώνευση των κομμάτων τους, Bennett 2026 και There is a Future.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντιμετωπίζει την προοπτική να θέσει υποψηφιότητα απέναντι σε μία πολιτική κίνηση, που ορισμένοι αναλυτές τη συγκρίνουν με τον κεντροδεξιό συνασπισμό που απομάκρυνε τον Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία στην Ουγγαρία.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιχειρούν να εκδιώξουν την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου στις επερχόμενες εκλογές. Ο Νετανιάχου από την άλλη αποκάλυψε ότι πρόσφατα είχε υποβληθεί σε αφαίρεση κακοήθους όγκου από τον προστάτη του, οδηγώντας σε ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας αποκάλυψης που ήταν ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες. Παράλληλα ερωτήματα εγείρονται για την ευρύτερη υγεία του, θέμα που είναι πλέον πιθανό να αποτελέσει εκλογικό ζήτημα.

«Στεκόμαστε εδώ μαζί για χάρη των παιδιών μας. Το κράτος του Ισραήλ πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση», δήλωσε ο Λαπίντ, δίπλα στον Μπένετ σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Ο Μπένετ δήλωσε ότι το νέο κόμμα θα ονομάζεται Μαζί και ότι θα είναι ο ηγέτης του. «Μετά από 30 χρόνια, είναι καιρός να αποχωριστούμε τον Νετανιάχου και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για το Ισραήλ», είπε. Ο Μπένετ κάλεσε επίσης τον Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και ηγέτη του κόμματος Γιασάρ, να ενταχθεί μαζί τους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας συνδυασμός των τριών κομμάτων θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη ομάδα στην Κνεσέτ. Τη Δευτέρα, ο Άιζενκοτ ζήτησε από τον Μπένετ να συντονίσει τυχόν μελλοντικές κινήσεις μαζί του. Αν και ο Άιζενκοτ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα εάν θα ενταχθεί στον συνασπισμό, χαιρέτισε γρήγορα τη νέα ομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο στόχος της νίκης στις κρίσιμες εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι κοινός», έγραψε ο Άιζενκοτ, αποκαλώντας τον Μπένετ και τον Λαπίντ «συνεργάτες» και με τη δέσμευση να συνεχίσουν να ενεργούν «υπεύθυνα και σοφά» για να επιτύχουν «τη νίκη και την αλλαγή που απαιτείται για το κράτος του Ισραήλ».

Δίνοντας μια ένδειξη για το μέγεθος της πρόκλησης για τον Νετανιάχου, μια πρόσφατη δημοσκόπηση για την εφημερίδα Maariv έδειξε ότι το κόμμα του Μπένετ ισοβαθμεί με το Likud του Νετανιάχου σε 24 έδρες στην Κνεσέτ, ενώ το Yesh Atid του Λαπίντ θα λάβει επτά και το Yashar του Άιζενκοτ 12.

Ο πολωτικός Νετανιάχου

Από την πρώτη του θητεία τη δεκαετία του 1990, ο Νετανιάχου έχει γίνει μια πολωτική προσωπικότητα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο Μπένετ και ο Λαπίντ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο παρελθόν, θέτοντας τέλος στην διαδοχική 12ετή θητεία του Νετανιάχου στις εκλογές του 2021, μόνο και μόνο για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνασπισμού που, με μια μικρή πλειοψηφία και βαθιά διχασμένη σε θέματα όπως η σύγκρουση Ισραηλινών - Παλαιστινίων, επέζησε μόλις 18 μήνες.

Ο συνασπισμός τους περιελάμβανε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ισραήλ ένα κόμμα που προερχόταν από την αραβική μειονότητα της χώρας, Παλαιστίνιοι στην καταγωγή, Ισραηλινοί στην υπηκοότητα, την Ενωμένη Αραβική Λίστα (UAL). Πριν από αυτό, οι Λαπίντ και Μπένετ μπήκαν δυναμικά στην κυβέρνηση συνασπισμού του 2013, σε μια κίνηση που άφησε εκτός τους παραδοσιακούς υπερορθόδοξους Εβραίους συμμάχους του Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, επέστρεψε δυναμικά όταν κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου 2022 και σχημάτισε την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ. Ωστόσο, η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το 2023, η οποία βύθισε τη Μέση Ανατολή σε αναταραχή, «οδήγησε» τα διαπιστευτήρια ασφαλείας του Νετανιάχου σε ρήγμα και οι δημοσκοπήσεις έκτοτε προβλέπουν ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές, που αναμένονται στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου, ο πιο κυρίαρχος Ισραηλινός πολιτικός της γενιάς του, έχει επιδείξει αξιοσημείωτες πολιτικές δεξιότητες επιβίωσης στο παρελθόν. Την Κυριακή, δημοσίευσε μια φωτογραφία του 2021 του Μπένετ και του Λαπίντ με τον ηγέτη της UAL, Μανσούρ Αμπάς. «Το έκαναν μία φορά, θα το κάνουν ξανά», ανέφερε η ανάρτηση του Νετανιάχου στο Telegram, μια προφανής επίθεση στον βραχύβιο συνασπισμό τους του 2021 που περιελάμβανε το UAL.

Ο Μπένετ είπε ότι δεν θα επιδιώξει ξανά συνασπισμό με αραβικά κόμματα και απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχώρησης οποιασδήποτε γης σε εχθρούς, μια προφανής αναφορά στον στόχο των Παλαιστινίων να ιδρύσουν ένα ανεξάρτητο κράτος σε εδάφη του Ισραήλ.

Μπένετ και Λαπίντ

Ο 54χρονος Μπένετ, ένας εριστικός πρώην κομάντο του στρατού που έγινε εκατομμυριούχος στον κλάδο της τεχνολογίας, βρίσκεται πίσω από τον Νετανιάχου στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της 23ης Απριλίου από το ισραηλινό N12 News διαπίστωσε ότι ο Μπένετ εξασφάλισε 21 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, έναντι 25 εδρών του Νετανιάχου. Η έρευνα συνέπιπτε με προηγούμενες δημοσκοπήσεις ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ισραηλινών ΜΜΕ, οι οποίες έχουν θέσει τον Μπένετ ως τον κορυφαίο υποψήφιο έναντι του Νετανιάχου, αν και ο πολιτικός χάρτης θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο 62χρονος Λαπίντ, ένας τηλεοπτικός πρώην παρουσιαστής ειδήσεων που γράφει ποπ τραγούδια και θρίλερ, μιλάει ως η φωνή της κοσμικής μεσαίας τάξης του Ισραήλ, η οποία έχει εξοργιστεί ολοένα και περισσότερο από αυτό που θεωρεί άδικο φορολογικό βάρος και στρατιωτική θητεία.

Οι υπερθρησκευτικοί πολιτικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου επιδιώκουν εξαίρεση για τις κοινότητές τους, οι οποίες έχουν χαμηλή απασχόληση και πολλά κρατικά επιδόματα, από τον στρατιωτικό στρατό. Ένα ζήτημα στο Ισραήλ που έχει γίνει ακόμη πιο πιεστικό, από τότε που ο στρατός έχει προειδοποιήσει ότι είναι υπερβολικά φορτισμένος και με τα τελευταία δύο χρόνια να έχουν καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό στρατιωτικών θανάτων εδώ και δεκαετίες. Τόσο ο Λαπίντ όσο και ο Μπένετ το έχουν καταστήσει κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής τους εκστρατείας. Έχουν επίσης επικρίνει τον Νετανιάχου για την αποτυχία του να αξιοποιήσει τα στρατιωτικά οφέλη σε στρατηγικές νίκες επί του Ιράν και Χεζμπολάχ και Χαμάς.

Με πληροφορίες του Guardian/AlJazeera/Reuters