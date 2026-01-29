Σύμφωνα με την Hurriyet, ο ίδιος ο Ερντογάν προσέγγισε τον Ντόναλντ Τραμπ, με πρόταση για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 27 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ζήτησε τριμερή συνάντηση υψηλού επιπέδου με την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό κανάλι Press TV.

Το ρεπορτάζ υποδηλώνει ότι η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σε μια προσπάθεια αποφυγής σύγκρουσης και αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το τουρκικό πρακτορείο Anadolu ανέφερε επίσης ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επισκεφθεί τη χώρα την Παρασκευή για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Το πρακτορείο επικαλέστηκε πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, που έχουν υποδείξει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Ιράν.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας, Hurriyet αναφέρει πως ο Ερντογάν προσέγγισε τον Ντόναλντ Τραμπ, με πρόταση για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής και προσθέτει πως ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε αυτήν την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 27 Ιανουαρίου.

«Ο Τραμπ φέρεται να είναι θετικός για την πρόταση του Ερντογάν», γράφει η εφημερίδα, η οποία ανέφερε επίσης ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία για να συνομιλήσει με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Οι τελευταίες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των κορυφαίων Τούρκων και Ιρανών διπλωματών πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.

Η Άγκυρα ελπίζει ότι η κατάσταση γύρω από το Ιράν θα διευθετηθεί διπλωματικά, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγκάταϊ Κιλίτς, στο τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με τον Κιλίτς, η τουρκική πλευρά επιμένει ότι η ξένη παρέμβαση στις υποθέσεις του Ιράν δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες των Hurriyet/Press TV/SkyNews/Anadolu