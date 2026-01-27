Το περιστατικό με τον πυροβολισμό σημειώθηκε στις 7:30 π.μ περίπου.

Ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε από συνοριοφύλακα στην Αριζόνα.

Το άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και λαμβάνει φροντίδα, ανέφεραν οι Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πολίτης δέχθηκε πυροβολισμό από μέλος της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ στην Αριζόνα την Τρίτη στις 7:30 π.μ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος Σερίφη της Κομητείας Πίμα.

Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά τον πυροβολισμό.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό παραμένουν ασαφείς ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν κάποιος από τους συνοριοφύλακες τραυματίστηκε στο περιστατικό.

{https://twitter.com/shaneintheworld/status/2016228591445672120}

«Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε τοπικό ιατρικό ελικόπτερο για ταχεία μεταφορά σε περιφερειακό κέντρο τραυμάτων», δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. «Το περιστατικό παραμένει υπό ενεργή διερεύνηση από τις Αρχές» πρόσθεσε.

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολις.

Μέλος της Συνοριακής Περιπόλου δολοφόνησε εν ψυχρώ στη Μινεάπολις το Σάββατο τον Άλεξ Πρέτι ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε πέσει νεκρή από πυρά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων η Ρενέ Γκουντ. Οι δολοφονίες των Πρέτι και Γκουντ έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες σε όλη την πόλη και έχουν πυροδοτήσει έντονη κριτική στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για την απόλυση της υπουργού Κρίστι Νόεμ.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικοί μετανάστευσης έχουν πυροβολήσει συνολικά 12 άτομα από τον Σεπτέμβριο, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει εντείνει τις επιχειρήσεις απέλασης σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες του ΝBC