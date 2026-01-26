Το συμβάν σχετίζεται πιθανόν με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Περαστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ, 26/1, στο Μιλάνο, όταν 28χρονος έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης που σχετιζόταν με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή με πολιτικά αντιλήφθηκαν έναν άνδρα να τους πλησιάζει και να στρέφει προς το μέρος τους αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 28χρονου. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το αντικείμενο που κρατούσε ήταν περίστροφο κρότου.

{https://x.com/localteamit/status/2015877318065913959}

Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Ματέο Πιαντζεντόζι, τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συγκάλυψη για κανέναν, ζητώντας ταυτόχρονα να αποφευχθούν πρόωρες κρίσεις πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε απερίφραστα τη στήριξή του στις αστυνομικές δυνάμεις.

{https://x.com/Agenzia_Ansa/status/2015890132445053320}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/matteosalvinimi/status/2015861333116223941}