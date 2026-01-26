Η κακοκαιρία που έπληξε την νότια Ιταλία ανάγκασε κατοίκους στη Σικελία να εκκενώσουν τις οικίες τους για λόγους ασφαλείας.

Περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι της κωμόπολης Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από εκτεταμένη κατολίσθηση που προκλήθηκε από το έντονο κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών.

Η κατολίσθηση, η οποία χαρακτηρίζεται από τις τοπικές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, εκτείνεται σε μέτωπο άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων. Για λόγους ασφαλείας, στον οικισμό έχει τεθεί σε ισχύ «κόκκινη ζώνη», με απαγόρευση πρόσβασης, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθούν νέες εκκενώσεις τις επόμενες ώρες.

{https://x.com/volcaholic1/status/2015777162956099664}

Αρκετές κατοικίες κοντά στο σημείο έχουν υποστεί ζημιές λόγω καθίζησης του εδάφους, ωστόσο χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων αρχών δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κατολίσθηση είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ένας από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν την πόλη των περίπου 30.000 κατοίκων με την υπόλοιπη Σικελία. Όσοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους φιλοξενούνται προσωρινά σε κλειστό γήπεδο της περιοχής ή σε κατοικίες συγγενών και φίλων.

{https://x.com/AmandaVos7/status/2015858939514978589}