Η κακοκαιρία Harry έπληξε τη Μεσόγειο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο περιφερειάρχης της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, ανακοίνωσε ότι η νέα αποτίμηση των ζημιών από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί μέχρι χθες το βράδυ φτάνει τα 720 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε, «η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, εξασφαλίζει την άμεση καταβολή 720 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση των αμεσότερων αναγκών».

Στην Καλαβρία, οι ακτές που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος καλύφθηκαν από κύματα ύψους εννέα μέτρων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο. Όπως εξήγησε, «πρόκειται για ύψος που αντιστοιχεί σε πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων», ενώ οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ένα πραγματικά επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας

.{https://x.com/volcaholic1/status/2013917488539422853}

Στη Σαρδηνία, η πρόεδρος της περιφέρειας, Αλεσσάντρα Τόντε, υπογράμμισε ότι οι ζημιές από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τα υψηλά κύματα αγγίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η Τόντε ζήτησε από την κυβέρνηση της Ρώμης να προγραμματιστούν άμεσες συναντήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία οικονομική στήριξη. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν μάλιστα σημαντικές ζημιές και στον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού.

{https://x.com/mamboitaliano__/status/2014003771827699891}