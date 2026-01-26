Συγκινημένη η Whoopi Golberg μιλάει για τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι, τη δεύτερη Αμερικανού πολίτη από πράκτορα της ICE.

«Δολοφόνησαν έναν άνδρα» λέει με τρεμάμενη φωνή η Whoopi Goldberg στο «The View» απευθυνόμενη στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Kristi Noem, και στον Διοικητή της Συνοριακής Περιπολίας, Greg Bovino.

Η ηθοποιός μίλησε για την εν ψυχρώ δολοφονία του νοσοκόμου της ΜΕΘ, Άλεξ Πρέτι, το Σάββατο από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολις, τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη, μέσα σε 3 εβδομάδες.

«Δολοφόνησαν έναν άνδρα. Είναι όρθιος, έχει το τηλέφωνό του και έχει ένα μπουκάλι νερό. Και τον πυροβόλησαν δέκα φορές. Τι στο καλό...», είπε η Whoopi Goldberg συγκινημένη. «Δεν ξέρω τι ερευνάτε, αν δεν ερευνάτε μία δολοφονία - μία εν ψυχρώ δολοφονία. Αυτή είναι η δεύτερη, η δεύτερη δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη. Αν δεν το βλέπετε αυτό, είναι εκούσιο. Είναι επειδή δεν κοιτάτε. Δεν μπορείτε να κάθεστε άπραγοι» είπε.

Απευθυνόμενη στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας και τον Διοικητή της Συνοριακής Περιπολίας συνέχισε λέγοντας «Kristi Noem, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις αυτό. Κύριε Bovino, δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις. Δεν μπορεί κανείς σας να δικαιολογήσει καμία από τις δύο δολοφονίες. Όλοι το βλέπουμε και σας βλέπουμε για αυτό που είστε. Έχετε αίμα στα χέρια σας».

{https://www.instagram.com/reel/DT-5os0DZ-g/}

Η συμπαρουσιάστριά της, Ana Navarrο, σχολίασε πως «αυτή η κυβέρνηση κάνει κάτι που δεν έχω συνηθίσει να λέω για μια κυβέρνηση των ΗΠΑ. Λέει ψέματα στους πολίτες, λέει ψέματα στον λαό. Έτσι, για αυτούς, μια κάμερα είναι εξίσου επικίνδυνη με ένα όπλο. Αυτό που δεν θέλουν είναι να δουν οι άνθρωποι την αλήθεια».

Η Sara Haines σχολίασε επίσης τις δολοφονίες κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Δευτέρας, επικρίνοντας τόσο την ICE όσο και την κυβέρνηση Τραμπ.

«Οι άνθρωποι που φαίνεται να προκαλούν βία είναι οι ίδιοι οι πράκτορες της ICE. Ξέρω ότι υπάρχουν καλοί πράκτορες της ICE. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή στρατολογούν άτομα χρησιμοποιώντας εικόνες από παιχνίδια με ένα μόνο σκοπευτή, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι έρχονται να ξεφορτωθούν τα παράσιτα, και τους λένε επίσης ότι έχουν ασυλία. Δεν ερευνώνται καν σωστά. Η κυβέρνηση μίλησε και έδωσε τον τόνο για το περιστατικό. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σκοτώνονται άνθρωποι εντελώς άδικα».