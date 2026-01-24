Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία του 37χρονου.

Ένα νέο αιματηρό επεισόδιο, που είχε ως θύμα έναν 37χρονο Αμερικανό πολίτη, σημειώθηκε το Σάββατο (24/1) στη Μινεάπολη, την ώρα που πλήθος κόσμου κατέβηκε στους δρόμους συμμετέχοντας σε μαζικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι για την εντεινόμενη παρουσία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην πολιτεία. Οι κινητοποιήσεις ήρθαν μετά τον θάνατο της άοπλης Ρενέ Γκουντ από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα, με τα βίντεο του περιστατικού να προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση βίας, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ομοσπονδιακών αρχών.

O άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο άνδρας ήταν 37 ετών, κάτοικος της Νότιας Μινεάπολης.

Οι αξιωματούχοι της πόλης ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι ο «πυροβολισμός που εμπλέκει ομοσπονδιακούς αξιωματούχους συνέβη στην περιοχή της Δυτικής 26ης Οδού και της Λεωφόρου Νίκολετ Νότια», και ότι «εργάζονται για να επιβεβαιώσουν επιπλέον λεπτομέρειες».

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δύο αξιωματούχοι φαίνονται να έχουν τα όπλα τους στραμμένα πάνω του και να τον πυροβολούν, ενώ ο ίδιος φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας άντρας που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά με το θύμα, να στέκεται απέναντι από τους πράκτορες, δίχως να έχει σε κάποιο εμφανές σημείο κάποιο όπλο ή κάτι που να συνιστά απειλή για τους αστυνομικούς. Το μόνο που φαίνεται να κρατά είναι μία κάμερα, με την οποία φέρεται να κατέγραφε το συμβάν.

«Αφήστε τους να κάνουν τη δουλειά τους»

Αποστομοτική ήταν για ακόμα μια φορά η απάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο συμβάν δολοφονίας ενός αθώου πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social: «Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της - κάτι καθόλου εύκολο.

Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.

Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.

Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!

12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα».

«Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη βία με βία»

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ αποκάλεσε τις ενέργειες της αιφνίδιας εισβολής των υπηρεσιών επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στη Μινεάπολη «ομοσπονδιακή εισβολή». Ο ίδιος κάλεσε για άλλη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει το ομοσπονδιακό προσωπικό από τη Μινεάπολη.

Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά των ομάδων επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στην πόλη «αντιεπαγγελματική» και «αποτρόπαια», είπε ότι οι αξιωματικοί ενεργούσαν με «βαρβαρότητα».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Γουόλζ είπε: «Απομακρύνετε αυτή τη δύναμη από τη Μινεσότα. Σπέρνουν χάος και βία. Καλώ τους Αμερικανούς να δουν τη σκληρότητα αυτού που κάνει η ICE στους δρόμους μας». Κάλεσε το κοινό για ηρεμία, λέγοντας «δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη βία με βία».

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Ο άνδρας που έχει χάσει την ζωή του φέρεται να δέχθηκε λεκτική αρχικά επίθεση από πράκτορες της ICE καθώς τους μαγνητοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο που φαίνεται στα βίντεο να κρατά στα χέρια του.

Το εάν έφερε τελικώς ή όχι όπλο παραμένει ακόμη άγνωστο αλλά φαίνεται πως απομακρύνεται σημαντικά το ενδεχόμενο να κατάφερε να απεμπλακεί από 10 πράκτορες και να τους απείλησε πριν δεχθεί τουλάχιστον 10 σφαίρες.

Σημαντικά ερωτηματικά διατυπώνονται από τον Δήμαρχο τώρα αναφορικά με το πού βρίσκεται η κάμερα του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και το κινητό του τηλέφωνο.

Σοβαρά επεισόδια

Λίγα λεπτά μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο και πραγματοποιούν διαδήλωση.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν χρησιμοποιήσει τακτικές ελέγχου του πλήθους, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων, στη συγκέντρωση, όπως επιβεβαίωσαν από τον τόπο του συμβάντος πολλοί δημοσιογράφοι.

Από το βίντεο δεν είναι σαφές ποια υπηρεσία χρησιμοποίησε τα δακρυγόνα στο πλήθος. Τα βίντεο των συνεργαζόμενων καναλιών δείχνουν ένα μεγάλο πλήθος να συρρέει στην περιοχή λίγο μετά την εμφάνιση των αναφορών για τη δολοφονία, με τους ανθρώπους να φωνάζουν οργισμένα «ντροπή, ντροπή, ντροπή» στους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς που ήταν σταθμευμένοι κοντά.

Πράκτορες της ICE εμποδίζουν αστυνομικούς να εξετάσουν το σημείο

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την τοπική αστυνομία να έχει πρόσβαση στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μινεάπολις, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Ο Ο'Χάρα είπε στους αστυνομικούς του να παραμείνουν στον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων μετά από πυροβολισμό.

Μετά τη δολοφονία της Renee Good νωρίτερα αυτό το μήνα από έναν αξιωματικό της ICE, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εμπόδισαν τους ερευνητές της πολιτείας να συμμετάσχουν στην εξέταση του περιστατικού.

«Οπλισμένος ο άνδρας» δηλώνει το υπ. Εσωτερικής Ασφαλείας

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε ενώ ήταν περικυκλωμένος από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Μινεάπολη ήταν οπλισμένος, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος δήλωσε ότι το άτομο «είχε ένα πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες».

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι η κατάσταση εξελίσσεται και παρέθεσε μια φωτογραφία του φερόμενου πυροβόλου όπλου, το οποίο φαίνεται να είναι ένα Sig Sauer Emperor Scorpion.

Δεν είναι σαφές εάν ο άνδρας κρατούσε το πυροβόλο όπλο του φανερά ή εάν το είχε κρυμμένο τη στιγμή που πυροβολήθηκε. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν είχε άδεια οπλοφορίας, η οποία απαιτείται στην πολιτεία.

Η τρίτη δολοφονία

Ο θανάσιμος πυροβολισμός του στη Μινεάπολη είναι ο τρίτος πυροβολισμός από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην πόλη αυτό το μήνα.

Στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων πυροβόλησε θανάσιμα τη Renee Good, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών, προκαλώντας διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Μια εβδομάδα αργότερα, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε έναν μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι μετά από αυτό που αποκάλεσαν «στοχευμένo τροχαίo έλεγχο». Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αντιστάθηκε στη σύλληψη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή του.

