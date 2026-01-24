Τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί.

Νέοι κανόνες για το όριο ταχύτητας θα τεθούν σε ισχύ σε λίγες μόνο ημέρες στη Νέα Υόρκη.

Η νέα καταστολή, η οποία περιλαμβάνει πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ακόμη και 1 μίλι/ώρα (1,61 χιλιόμετρα ανά ώρα), τίθεται σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι νέοι κανόνες πρόκειται να εφαρμοστούν σε όλη τη Νέα Υόρκη, με αυστηρότερες ποινές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της επικίνδυνης οδήγησης και στη βελτίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη την πολιτεία.

Οι αλλαγές, οι οποίες περιγράφηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ατζέντας της κυβερνήτη Kathy Hochul για το 2023 με τίτλο «Επίτευξη του Ονείρου της Νέας Υόρκης», θα επιφέρουν αυστηρότερες κυρώσεις.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν επίσημα το καλοκαίρι του 2024 και εγκρίθηκαν αργότερα εκείνο το έτος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας κατά την έναρξη του σχεδίου, η Hochul δήλωσε ότι η Νέα Υόρκη θα «κάνει τα δύσκολα πράγματα, τα απαραίτητα πράγματα για να ανυψώσει και να υποστηρίξει τους Νεοϋορκέζους και να ανοίξει έναν δρόμο για να πραγματοποιήσουν το όνειρο της Νέας Υόρκης».

Μία από τις πιο μεγάλες αλλαγές σημαίνει ότι η αστυνομία θα μπορούσε να σταματά τους οδηγούς ακόμα και για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ακόμη και κατά 1 μίλι/ώρα.

Το νέο σύστημα και οι ποινές

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι οδηγοί που συλλαμβάνονται να υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας θα δουν την ποινή να αυξάνεται από τρεις βαθμούς στην άδειά τους σε τέσσερις.

Και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης καταστολής που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2026.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου πίσω από το τιμόνι θα επιφέρει έξι βαθμούς αντί για πέντε, ενώ η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζό θα αυξηθεί από τρεις σε πέντε βαθμούς.

Η απερίσκεπτη οδήγηση ή η παράνομη προσπέραση ενός σταματημένου σχολικού λεωφορείου θα επιφέρει πλέον οκτώ βαθμούς, από πέντε. Και άλλες παραβάσεις αυστηροποιούνται.

Οι οδηγοί που δεν προχωρούν για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνουν τρεις βαθμούς, οι παράνομες αναστροφές και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας θα επιβαρύνονται με δύο βαθμούς η καθεμία, και οι παραβάσεις εξοπλισμού θα προσθέτουν έναν βαθμό ανά παράβαση.

Προς το παρόν, οι οδηγοί μπορούν να αντιμετωπίσουν αναστολή εάν συγκεντρώσουν 11 βαθμούς εντός περιόδου 18 μηνών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, το όριο αυτό θα μειωθεί σε 10 μονάδες, αν και θα κατανεμηθεί σε ένα χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι λένε ότι τα αυστηρότερα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν την επικίνδυνη συμπεριφορά και να κάνουν τους δρόμους της Νέας Υόρκης ασφαλέστερους για όλους.

Πηγή The Sun