Από τη δεκαετία του 1950 έως και του 1980, το σκι γνώρισε τεράστια άνθηση, με μικρά και μεσαία χιονοδρομικά να ξεφυτρώνουν κοντά σε πόλεις και ορεινές κοινότητες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 1.600 χιονοδρομικά κέντρα εκτιμάται ότι έχουν εγκαταλειφθεί τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελώντας σιωπηλά μνημεία μιας άλλης εποχής.

Από τη δεκαετία του 1950 έως και του 1980, το σκι γνώρισε τεράστια άνθηση, με μικρά και μεσαία χιονοδρομικά να ξεφυτρώνουν κοντά σε πόλεις και ορεινές κοινότητες. Πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από τοπικές επιχειρήσεις ή συλλόγους, με περιορισμένες υποδομές αλλά μεγάλο ενθουσιασμό.

Με τον χρόνο, όμως, οι συνθήκες άλλαξαν. Η κλιματική αλλαγή μείωσε τη διάρκεια και την αξιοπιστία της χιονόπτωσης, ειδικά σε χαμηλότερα υψόμετρα. Η ανάγκη για τεχνητό χιόνι αύξησε δραματικά το λειτουργικό κόστος, καθιστώντας μη βιώσιμα τα μικρά κέντρα.

Παράλληλα, η βιομηχανία του σκι συγκεντρώθηκε σε λίγες μεγάλες εταιρείες που επένδυσαν σε γιγαντιαία θέρετρα με σύγχρονους αναβατήρες, ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες, αφήνοντας πίσω τους τους μικρότερους ανταγωνιστές.

Γιατί έκλεισαν τόσα χιονοδρομικά κέντρα

Οικονομικές κρίσεις, αυξημένα ασφάλιστρα, ατυχήματα ή δυστυχήματα και νομικές ευθύνες επιτάχυναν το κλείσιμο πολλών χιονοδρομικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρες κοινότητες που βασίζονταν στον χειμερινό τουρισμό οδηγήθηκαν σε παρακμή.

Άλλα παραμένουν ανέγγιχτα, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτες είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιβαλλοντικές και οικονομικές αλλαγές.

Ο νέος ρόλος

Σήμερα, τα εγκαταλειμμένα σαλέ, οι σκουριασμένοι αναβατήρες και οι ξεχασμένες πίστες αποτελούν πόλο έλξης για φωτογράφους, εξερευνητές αστικών ερειπίων και ιστορικούς.

Παρά την εγκατάλειψη, ορισμένοι χώροι βρίσκουν νέα ζωή. Κάποια παλιά χιονοδρομικά μετατρέπονται σε πάρκα πεζοπορίας, ποδηλασίας βουνού ή κέντρα εναλλακτικού τουρισμού.

Έτσι, τα εγκαταλειμμένα χιονοδρομικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν σταδιακά έναν νέο ρόλο.

Μάλιστα, πολλές περιοχές σχεδιάζουν να τα αξιοποιήσουν ως μονοπάτια ορεινής ποδηλασίας (MTB). Οι παλιές πίστες σκι, με τις φυσικές κλίσεις και τα μεγάλα υψομετρικά, αποτελούν ιδανική βάση για τη δημιουργία ποιοτικών ποδηλατικών διαδρομών.

Εκεί όπου κάποτε κινούνταν αναβατήρες και σκιέρ, σήμερα μπορούν να αναπτυχθούν trails διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, προσελκύοντας ποδηλάτες από όλο τον κόσμο.

Η μετατροπή αυτή προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Αρχικά, δίνει νέα ζωή σε περιοχές που είχαν οικονομικά μαραζώσει μετά το κλείσιμο των χιονοδρομικών. Ο τουρισμός MTB δεν περιορίζεται μόνο στον χειμώνα, αλλά εκτείνεται κυρίως από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, απαιτεί μικρότερες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον σε σύγκριση με τη λειτουργία ενός σύγχρονου χιονοδρομικού.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εγκαταλειμμένες υποδομές δεν χάνονται, αλλά προσαρμόζονται στις σύγχρονες τάσεις του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού, αποδεικνύοντας ότι η αλλαγή χρήσης μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και όχι απώλεια.

