«Αναποδιά» με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός.

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ελβετία δεν επέτρεψε στο ελικόπτερο του Ντόναλντ Τραμπ να μεταβεί στο Νταβός.

ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναχωρήσει από το Νταβός αλλά σύμφωνα με το Associated Press η κακοκαιρία κράτησε το ελικόπτερο του καθηλωμένο στο έδαφος.

Αυτό σημαίνει ότι o Τραμπ θα μεταβεί οδικώς στη Ζυρίχη, όπου βρίσκεται το Air Force One, μία διαδρομή που ίσως να διαρκέσει και δύο ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την άφιξή του στο Νταβός ο Τραμπ είχε να αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα με το Air Force One και αυτό σήμαινε μία δίωρη καθυστέρηση και κάποιες χαμένες συναντήσεις, ανάμεσά τους και με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.