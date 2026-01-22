Σταθερός υποστηρικτής του Τραμπ ο πρόεδρος της FIFA, έσπευσε στο Νταβός να στηρίξει το Συμβούλιο Ειρήνης.

Στις 5 Δεκεμβρίου ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, απένειμε στον Ντόναλντ Τραμπ το - αδικαιολόγητο για τον θεσμό - βραβείο Ειρήνης.

Η Επιτροπή Νόμπελ λίγο πριν δεν είχε απονείμει στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που περίμενε και έτσι η FIFA ήρθε προφανώς να αντικαταστήσει την «απώλεια» και να χαροποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ τελικά πήρε το Νόμπελ ....της Ματσάδο, όταν πριν από λίγο καιρό του το πρόσφερε η ίδια όταν τον επισκέφτηκε στον Λευκό Οίκο.

Τώρα ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρέθηκε στο παγκόσμιο οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και ως άλλος «αυλοκόλακας» έσπευσε να υμνήσει ξανά τον Τραμπ αυτή τη φορά για το Συμβούλιο Ειρήνης του. Ο Ινφαντίνο ανέβηκε στο βήμα κρατώντας την επίσημη μπάλα ποδοσφαίρου της FIFA, κράτησε ψηλά το τρόπαιο του νικητή για το τουρνουά που θα φιλοξενηθεί από τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και είπε: «Αυτή δεν είναι μπάλα. Αυτό είναι ένα μαγικό όργανο που μεταμορφώνει τους ανθρώπους» και μετά την πετάξει στο κοινό.

Στη συνέχεια επαίνεσε το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. «Φυσικά και ζούμε σε έναν διχασμένο κόσμο και φυσικά υποστηρίζουμε την ειρήνη», είπε και διατυμπάνισε ότι το Συμβούλιο αυτό έχει «την πλήρη υποστήριξη της FIFA».

{https://www.youtube.com/watch?v=aGTKghFtInQ}

«Φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο. «Αλλάζει τη διάθεση όχι μόνο των ανθρώπων αλλά και των χωρών».

Ο Ινφαντίνο είπε ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι «η μεγαλύτερη παράσταση που έχει δει ποτέ ο πλανήτης μας», με 500 εκατομμύρια αιτήματα εισιτηρίων για τους 104 αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν μεταξύ 48 ομάδων.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα εισιτήρια «δεν είναι φθηνά» και μπορεί να γίνουν ακόμη πιο ακριβά όταν μεταπωληθούν σε αντίστοιχες πλατφόρμες.

«Δέχτηκα επικρίσεις λόγω των τιμών των εισιτηρίων, επειδή είναι τόσο ακριβά. Οι κύριοι επικριτές ήταν από τη Γερμανία και την Αγγλία», είπε, προσθέτοντας ότι η ζήτηση από αυτές τις χώρες ήταν από τις ισχυρότερες. «Αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωληθούν σε υψηλότερες τιμές και αυτό είναι απίστευτο» σημείωσε ακόμα.

