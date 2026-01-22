Περίπου μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός.

Πολύ καλή χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μία ώρα και αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους πως ήταν «πολύ καλή», αλλά υπάρχει ακόμα «πολύς δρόμος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει, ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται», είπε ακόμα.

«Είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη. Όλοι θέλουν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που υπενθύμισε ότι εντός της ημέρας οι απεσταλμένοι του- ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ- θα συναντηθούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.