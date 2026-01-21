Όλα τα βλέμματα στο Νταβός για την ομιλία Τραμπ σε λίγη ώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στην Ελβετία, με καθυστέρηση μετά τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε το Air Force One.

Σύμφωνα με το Associated Press αναφέρει ότι ο Τραμπ προσγειώθηκε σχεδόν δύο ώρες μετά την αρχική προγραμματισμένη άφιξή του.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία στην ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ στο Νταβός στις 15:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο, μετά την καθυστερημένη άφιξή του στη Ζυρίχη λόγω ενός «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος» που ανάγκασε το Air Force One να γυρίσει πίσω μετά την απογείωση, δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα απευθυνθεί στο φόρουμ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων για τη Γροιλανδία στο Νταβός εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τους δυτικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον σχετικά με τα σχέδιά του να προσαρτήσει το νησί.

Συνέπεια της καθυστέρησης, ωστόσο, ήταν να ακυρωθούν συναντήσεις που είχε προγραμματίσει εκεί πριν την ομιλία του. Μια από αυτές ήταν η διμερής συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Την ίδια ώρα κατάμεστη είναι η αίθουσα όπου θα δώσει την ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ.