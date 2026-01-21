Το προσχέδιο του καταστατικού αναφέρει πως εφόσον τρία κράτη δώσουν το «πράσινο φως», το Συμβούλιο Ειρήνης ξεκινά κι επίσημα τη λειτουργία του.

Περισσότερες από 10 χώρες έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν στο CBS News.

Το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Αζερμπαϊτζάν, το Κόσοβο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Λευκορωσία, το Μαρόκο, η Ουγγαρία και ο Καναδάς έχουν ανακοινώσει ότι αποδέχονται την πρόσκληση του αμερικανού προέδρου.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την απόφαση την Τετάρτη, όπως και το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου. Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι η χώρα του θα συμμετάσχει, όπως και η πρόεδρος του Κοσόβου, Βιόσα Οσμάνι.

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι το Συμβούλιο θα «διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση και των 20 σημείων του σχεδίου του προέδρου για τη Γάζα, παρέχοντας στρατηγική εποπτεία, κινητοποιώντας διεθνείς πόρους και διασφαλίζοντας τη λογοδοσία καθώς η Γάζα περνά από τη σύγκρουση στην ειρήνη και την ανάπτυξη».

Το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι το νέο σχήμα θα έχει περισσότερες και ευρύτερες αρμοδιότητες και αποστολή πέραν της Γάζας, ενώ μοιάζει να προωθείται ως αντικαταστάτης του ΟΗΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ομάδα θα αποτελείται από παγκόσμιους ηγέτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τον ρόλο του προέδρου. Τα μέλη θα μπορούν να συνεισφέρουν 1 δισ. δολάρια για να γίνουν μόνιμα - πέρα την τυπικής τριετής θητείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καναδάς έχει διευκρινίσει ότι δεν προτίθεται να πληρώσει για να συμμετάσχει, ενώ - σύμφωνα με μία από τις πηγές - ορισμένες χώρες θα συνεισφέρουν πολύ μικρότερα ποσά.

Ο Τραμπ θέλει να πέσουν οι υπογραφές στο Νταβός

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CBS το Σαββατοκύριακο ότι «σχεδόν κάθε δολάριο» που θα συγκεντρωθεί θα δαπανηθεί για την αποστολή του Συμβουλίου στη Γάζα. Η χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας θα αποτελέσει ξεχωριστή προσπάθεια, υποστήριξε.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS ότι ο πρόεδρος επιθυμεί να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στο Νταβός την Πέμπτη, ενώ επιβεβαίωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο το έργο του οργάνου να επεκταθεί πέρα από τη Γάζα, ενδεχομένως ως αντίπαλο δέος των Ηνωμένων Εθνών.

Για την ώρα πάντως, η σύσταση του οργάνου αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια από συμμάχους των ΗΠΑ, ιδιαίτερα καθώς ο αμερικανός πρόεδρος ανανεώνει την πίεσή του για την απόκτηση της Γροιλανδίας - χωρίς μάλιστα να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για τον σκοπό αυτό.

Η χαμηλή υποστήριξη προς το Συμβούλιο θα μπορούσε να προκαλέσει αμηχανία στην αμερικανική κυβέρνηση στο Νταβός.

Σημειώνεται πως η Νορβηγία και η Σουηδία δήλωσαν την Τετάρτη ότι προς το παρόν αναβάλλουν τη συμμετοχή τους, λόγω ανησυχιών για τους όρους ένταξης, ενώ και η Ιταλία θα απέχει, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Corriere della Sera.

Παρότι η Μελόνι είχε εμφανιστεί θετική, η εφημερίδα υποστηρίζει πως το ιταλικό Σύνταγμα επιτρέπει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς που διασφαλίζουν την «ειρήνη και τη δικαιοσύνη μεταξύ των χωρών» μόνο «επί ίσοις όροις σε σχέση με τα άλλα κράτη», μια προϋπόθεση που δεν είναι σύμφωνη με την κυριαρχία των ΗΠΑ στο νέο συμβούλιο.

Η Γαλλία αρνήθηκε επίσης, σε αυτό το στάδιο, ενώ η Γερμανία εκτίμησε ότι πρέπει «να συντονιστεί» με τους εταίρους της. Αντίστοιχη στάση τηρεί, για την ώρα, και η ελληνική κυβέρνηση.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος απείλησε τη Γαλλία με δασμούς 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια — κάτι που πιθανότατα θα καθιστούσε τα προϊόντα αυτά πολύ ακριβότερα για τους Αμερικανούς — εάν οι Γάλλοι δεν ενταχθούν στο Συμβούλιο.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν ο Τραμπ ήταν σοβαρός ή... αστειευόταν.