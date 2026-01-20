Το προσχέδιο του καταστατικού του Συμβουλίου Ειρήνης αποκαλύπτει ότι επιδιώκει να έχει περισσότερες και ευρύτερες αρμοδιότητες και αποστολή πέραν της Γάζας, ενώ μοιάζει να προωθείται ως αντικαταστάτης του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συστήσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ελέγχεται από τον ίδιο, προκειμένου να επιλύει συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο - και όχι μόνο στη Γάζα -, ανταγωνιζόμενο τον ΟΗΕ, οι μόνιμες θέσεις στο οποίο θα κοστίζουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ έκαστη, ενώ πρόσκληση για συμμετοχή έλαβαν 60 χώρες - μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, (βλέπε Ρωσία) δεν ανήκουν στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Αρχικά ο Τραμπ συνέδεσε το Συμβούλιο Ειρήνης με την επίλυση του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο φαίνεται ότι η δράση του θα επεκταθεί... σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το προσχέδιο του ιδρυτικού καταστατικού στο οποίο είχαν πρόσβαση το Reuters και το Bloomberg.

Θα αποφασίζει και θα διατάζει ο Τραμπ

Το καταστατικό, το οποίο οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει στις χώρες που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, αναφέρει ότι ο Τραμπ θα αποφασίζει ποιοι θα εντάσσονται στο Συμβούλιο, ποιοι θα αποχωρούν από αυτό (εκτός εάν υπάρξει βέτο το οποίο θα στηρίξει «η πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών-μελών»), πότε και πού θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις και οι ψηφοφορίες. Θα έχει επίσης τον τελικό λόγο στις αποφάσεις του συμβουλίου, το οποίο περιγράφεται στο προσχέδιο ως οντότητα που αποσκοπεί στο «να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις».

Ποιοι έλαβαν πρόσκληση

Μεταξύ των πολλών ηγετών που έχουν λάβει πρόσκληση είναι ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει δηλώσει δημόσια την πρόθεσή της να συμμετάσχει, ενώ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, θα αποδεχθεί την πρόσκληση, σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Γαλλία αρνήθηκε, σε αυτό το στάδιο, ενώ η Γερμανία εκτίμησε ότι πρέπει «να συντονιστεί» με τους εταίρους της.

Απαντώντας στην άρνηση του Παρισιού, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, με τη Γαλλία να χαρακτηρίζει απαράδεκτες και αναποτελεσματικές τις απειλείες του Αμερικανού προέδρου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έλαβε επίσης πρόσκληση, ωστόσο δεν έχει απαντήσει ακόμα, δήλωσε εκπρόσωπός της.

Ο βασιλιάς του Μαρόκου θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης ως «ιδρυτικό μέλος».

Μεταξύ άλλων χωρών που έχουν λάβει πρόσκληση είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Αλβανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Αίγυπτος, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τουρκία και η Ινδία.

Πότε κάνει πρεμιέρα το Συμβούλιο Ειρήνης

Το αμερικανικό προσχέδιο αναφέρει ότι όταν τρία κράτη εγκρίνουν το καταστατικό, το εγχείρημα θα ξεκινήσει επίσημα. Ο Τραμπ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Reuters ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις αφού επιλύσει εκείνη της Γάζας, όπου τα ισραηλινά πυρά έχουν σκοτώσει 464 ανθρώπους από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Προς το παρόν, η προτεραιότητα είναι η Λωρίδα της Γάζας. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Bloomberg, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι χώρες μπορούν να ενταχθούν στο Συμβούλιο Ειρήνης χωρίς κόστος για τρία χρόνια, αλλά η παραμονή τους θα εξαρτηθεί από τον Τραμπ. Εάν οι χώρες καταβάλουν 1 δισ. δολάρια κατά τον πρώτο χρόνο του εγχειρήματος, θα εξασφαλίσουν τη μόνιμη συμμετοχή τους. Τα χρήματα αυτά, πρόσθεσε, θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σχέδιο 20 σημείων που κατήρτισε η Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και το οποίο οδήγησε στην τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία. Το αρχικό σχέδιο, το οποίο επιδιώκει τη δημιουργία ενός μεταβατικού μοντέλου διακυβέρνησης που θα αποκλείει τη Χαμάς, προβλέπει τη σύσταση μιας παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, υπεύθυνης για την καθημερινή ζωή στη Γάζα και εποπτευόμενης από το συμβούλιο, το οποίο θα ηγείται και θα προεδρεύεται από τον Τραμπ.

Το μέλλον της εκεχειρίας

Η υλοποίηση αυτού του σκέλους του σχεδίου έχει αποκτήσει δυναμική. Στις 14 Ιανουαρίου, παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, συμφώνησαν στη δημιουργία της τεχνοκρατικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από Παλαιστινίους και θα καταλαμβάνει το χαμηλότερο επίπεδο της νέας διοικητικής πυραμίδας της Γάζας

Στις 16 Ιανουαρίου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα τη σύσταση τριών επιπλέον οργάνων πέραν του Συμβουλίου Ειρήνης και της παλαιστινιακής επιτροπής. Το πιο ισχυρό είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο. «Κάθε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα εποπτεύει ένα καθορισμένο χαρτοφυλάκιο κρίσιμο για τη σταθεροποίηση της Γάζας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, των περιφερειακών σχέσεων, της ανοικοδόμησης, της προσέλκυσης επενδύσεων, της χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας και της κινητοποίησης κεφαλαίων», ανέφερε.

Ορισμένα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που υπάγεται στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα προέρχονται από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου και μεγιστάνας των ακινήτων Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναφέρονται επίσης ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ρόουαν και ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα.

Αντιδράσεις και σκεπτικισμός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμαρτυρήθηκε στις 17 Ιανουαρίου για τη σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας. Η ένστασή του φαίνεται να αφορά τη συμμετοχή υπουργού από την Τουρκία και εκπροσώπων του Κατάρ και της Αιγύπτου, δύο χωρών που έχουν καταδικάσει την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία προκλήθηκε από τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης οικοδομείται ανεξάρτητα από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα. Η πρώτη φάση της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, σημείωσε πρόοδο, όπως η απελευθέρωση όλων πλην ενός από τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και η παύση των εκτεταμένων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα παραβιάσει τους όρους της εκεχειρίας, με καθημερινές ανταλλαγές πυρών, το κλείσιμο του περάσματος με την Αίγυπτο και περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στις 16 Ιανουαρίου, οι αρχές της Γάζας ανέφεραν ότι ένα νεογέννητο πέθανε από υποθερμία, το όγδοο αυτόν τον χειμώνα, ενώ υπηρεσίες του ΟΗΕ τονίζουν ότι χειμερινά είδη έχουν μπλοκαριστεί στην είσοδο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανάδειξη μιας διοίκησης που θα κυβερνά τη Γάζα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς αποτελεί έναν από τους πυλώνες της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να μετατρέψει την προσωρινή εκεχειρία σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, πολλοί είναι επιφυλακτικοί ως προς την επιτυχία της. Το Ισραήλ αντιτίθεται στην πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων του από τον θύλακα, η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί χωρίς την υπόσχεση αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους και παραμένει ασαφές τι σχέση έχει η διακίνηση δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ δυνητικών μελών του Συμβουλίου Ειρήνης με οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο στόχους.

Με πληροφορίες από El Pais