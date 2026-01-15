Ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε την επεκτατική πολιτική του Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία,χωρίς να τον κατονομάσει.

Η Γαλλία θα ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εντείνει την πίεση στην προσπάθειά του να προσαρτήσει το δανέζικο έδαφος.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις επέκρινε τη «νέα αποικιοκρατία που λειτουργεί μεταξύ ορισμένων» μία σαφή αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει.

«Μια πρώτη ομάδα Γάλλων στρατιωτών βρίσκεται ήδη επί τόπου και θα ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες με χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια μέσα», δήλωσε ο Μακρόν σε κορυφαίους στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις.

«Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεχίσουν, όπου απειλούνται τα συμφέροντά τους, να είναι παρόντες χωρίς κλιμάκωση της έντασης, αλλά χωρίς συμβιβασμούς στον σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας», πρόσθεσε, μιλώντας στην Ιστρ, μια αεροπορική βάση στη νότια Γαλλία που φιλοξενεί πολεμικά αεροσκάφη με πυρηνική ικανότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Τετάρτη, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας, δήλωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε μια δανέζικη στρατιωτική άσκηση, εν μέσω επανειλημμένων απειλών του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν βία για να καταλάβουν το νησί.

Την Πέμπτη ανάλογες κινήσεις ανακοινωσαν η Εσθονία και η Ολλανδία. Η Εσθονία επιβεβαίωσε ότι θα συμβάλει στον σχεδιασμό της κοινής ευρωπαϊκής στρατιωτικής άσκησης στη Γροιλανδία και θα είναι «έτοιμη να στείλει δυνάμεις στο έδαφος εάν της ζητηθεί», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσάκνα.

Η Ολλανδία, από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει με συμμάχους του ΝΑΤΟ σε μια στρατιωτική άσκηση υπό την ηγεσία της Δανίας στη Γροιλανδία και θα στείλει έναν αξιωματικό από το ολλανδικό ναυτικό, ανέφερε το Reuters.

Επίθεση Μακρόν στον Τραμπ

Σε μια προφανή επίθεση στον Τραμπ, τον οποίο δεν ανέφερε ονομαστικά, ο Μακρόν επέκρινε «μία νέα αποικιοκρατία που λειτουργεί μεταξύ ορισμένων». Οι Ευρωπαίοι έχουν τα μέσα να εξαρτώνται λιγότερο από τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι τα δύο τρίτα των δυνατοτήτων πληροφόρησης της Ουκρανίας παρέχονται πλέον από τη Γαλλία.

Σε ομιλία του προς το υπουργικό του Συμβούλιο την Τετάρτη, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ κατασχέσουν τη Γροιλανδία από τη Δανία, αυτό θα πυροδοτήσει ένα κύμα «πρωτοφανών» συνεπειών, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Γάλλος πρόεδρος συγκάλεσε συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας το πρωί της Πέμπτης για να συζητήσει τόσο την ιρανική εξέγερση όσο και την κατάσταση στη Γροιλανδία, ανέφερε το POLITICO.

Περισσότερα χρήματα για την άμυνα

Ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα επιδιώξει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2026 και 2030, προσθέτοντας ότι θέλει ο ανανεωμένος νόμος περί στρατιωτικού σχεδιασμού να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο έως τις 14 Ιουλίου. «Αυτή η 10ετία γαλλικού επανεξοπλισμού αποδίδει καρπούς και οι προσπάθειες επανεξοπλισμού θα συνεχιστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο νόμος περί στρατιωτικού σχεδιασμού έχει καθυστερήσει λόγω της κλιμακούμενης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για το περασμένο φθινόπωρο και έχει ήδη αναβληθεί αρκετές φορές. Επίσης, η ενίσχυση των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026 δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τους βουλευτές και δεν είναι σαφές εάν και πότε η κυβέρνηση θα καταφέρει να πείσει τους βουλευτές να ψηφίσουν τον φετινό προϋπολογισμό.

Σε μια ακόμη επίθεση στον Τραμπ, ο Μακρόν είπε ότι το Παρίσι δεν αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες για να «ευχαριστήσει αυτόν ή κάποιον τον άλλον σύμμαχο, αλλά με βάση την ανάλυσή μας για την απειλή». Αυτή είναι μια αναφορά στην περσινή απόφαση του ΝΑΤΟ να θέσει έναν νέο στόχο αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, μετά από έντονη πίεση του Τραμπ.

«Φέτος θα είναι μια δοκιμασία αξιοπιστίας από πολλές απόψεις και είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Μακρόν.

Κατακεραυνώνοντας την αμυντική βιομηχανία

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έχει ιστορικό αναταράξεων στην αμυντική βιομηχανία, επέκρινε επίσης τους στρατιωτικούς εργολάβους της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι από αυτούς κινδύνευαν να «εξαφανιστούν από την αγορά» λόγω αργών παραδόσεων.

«Θέλω να σας ζητήσω ακόμη περισσότερα. Πρέπει να παράγουμε γρηγορότερα, να παράγουμε σε όγκο και να αυξήσουμε περαιτέρω τη μαζική παραγωγή με ελαφρύτερα συστήματα και καινοτόμες μεθόδους», δήλωσε ο Μακρόν. «Χρειάζομαι μια βιομηχανία που δεν θεωρεί τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ως αιχμάλωτο πελάτη. Μπορούμε να αναζητήσουμε ευρωπαϊκές λύσεις εάν είναι ταχύτερες ή πιο αποτελεσματικές. Πρέπει κι εμείς να είμαστε πιο Ευρωπαίοι στις δικές μας αγορές και στις βιομηχανικές μας στρατηγικές».

Το γαλλικό κράτος συνήθως αγοράζει κυρίως γαλλικό στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά το Παρίσι ανοίγει όλο και περισσότερο το δρόμο σε άλλους Ευρωπαίους. Πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία με τη σουηδική Saab για την αγορά αεροσκαφών επιτήρησης και ελέγχου GlobalEye.

Η Γαλλία έχει επίσης «καθυστέρηση» όσον αφορά τα drones επειδή οι γαλλικές εταιρείες δεν δημιούργησαν αρκετές συνεργασίες με τους Ουκρανούς και τώρα ξεπερνιούνται από τους ανταγωνιστές της, σημείωσε ο Μακρόν.

Αν και επέκρινε τη στρατιωτική βιομηχανία της Γαλλίας, ο Μακρόν επαίνεσε το Παρίσι για τον μακροχρόνιο σκεπτικισμό του σχετικά με την υπερβολική εξάρτηση από τις ΗΠΑ και τις εκκλήσεις του για στρατηγική αυτονομία και έναν ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό που αρχικά ήταν γαλλική πεποίθηση απέναντι στην εξελισσόμενη απειλή έχει γίνει προφανές για τους Ευρωπαίους», είπε ο Μακρόν και σημείωσε πως «είχαμε δίκιο που ξεκινήσαμε, έστω και μόνοι μας».

Με πληροφορίες του Politico/Guardian