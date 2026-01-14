Οι ΗΠΑ το 1916 συμφώνησαν να αγοράσουν νησιά στην Καραϊβική από τη Δανία με αντάλλαγμα οι ΗΠΑ να μην αντιταχθούν στο γεγονός ότι η δανέζικη κυβέρνηση διατηρεί πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα σε ολόκληρη τη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει.

Ο ένας τρόπος είναι η στρατιωτική επέμβαση, στην οποία αντιδρούν και από το εσωτερικό του κόμματος των ρεπουμπλικάνων. Ο άλλος είναι να την αγοράσει ο Τραμπ ως μεσίτης που είναι.

Για να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του NBC News, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να πληρώσουν έως και 700 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εκτίμηση προκύπτει από ακαδημαϊκούς και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ στο πλαίσιο του σχεδιασμού γύρω από την φιλοδοξία του Τραμπ να αποκτήσει το νησί των 800.000 τετραγωνικών μιλίων ως στρατηγικό ανάχωμα στην Αρκτική ενάντια στους κύριους αντιπάλους της Αμερικής, ανέφεραν οι πηγές.

Η Γροιλανδία αποδίδει ένα κόστος μεγαλύτερο από το μισό του ετήσιου προϋπολογισμού του υπουργείου Άμυνας για την προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλη την Ευρώπη και στο Καπιτώλιο.

Η Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας, ωστόσο δεν πωλείται. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει λάβει εντολή να υποβάλει μια πρόταση τις επόμενες εβδομάδες για την αγορά της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο σχέδιο ως «υψηλής προτεραιότητας» για τον Τραμπ.

Η συνάντηση για τη Γροιλανδία

Την Τετάρτη, ο Ρούμπιο και ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με αξιωματούχους από τη Δανία και τη Γροιλανδία, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας να κατανοήσουν καλύτερα τις προθέσεις και τις προτάσεις του Τραμπ. Η συνάντηση έρχεται μετά από συζητήσεις χαμηλότερου επιπέδου την περασμένη εβδομάδα μεταξύ αξιωματούχων από τη Δανία και τη Γροιλανδία και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Η συνάντηση μεταφέρθηκε από τον Λευκό Οίκο στον κτίριο Αιζενχάουερ και αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:30 (ώρα Ελλάδας).

«Θα ήθελα πολύ να κάνω μια συμφωνία μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Κυριακή όταν ρωτήθηκε για τη Γροιλανδία. «Είναι πιο εύκολο. Αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα πάρουμε τη Γροιλανδία» διαβεβαίωσε.

Ωστόσο, και πριν από τις συναντήσεις της Τετάρτης, το μήνυμα από την κυβέρνηση της Γροιλανδίας είναι σαφές: «Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει, να κυβερνάται ή να αποτελεί μέρος των ΗΠΑ», επανέλαβε η υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελντ καθώς έφτανε στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. «Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα - ως μέρος του Βασιλείου της Δανίας» είπε υπογραμμίζοντας προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας Γενς- Φρέντρικ Νίλσεν.

«Δεν έχουμε καμία διάθεση να γίνουμε Αμερικανοί»

Η υπουργός Επιχειρήσεων και Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας, Νάτζα Νάθανιλσεν, δήλωσε την Τρίτη ότι τα μηνύματα από τις ΗΠΑ προκαλούν τέτοια ανησυχία στους κατοίκους της Γροιλανδία που δυσκολεύονται να κοιμηθούν.

«Αυτό πραγματικά γεμίζει την ατζέντα και τις συζητήσεις εδώ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο. «Επομένως, βρισκόμαστε υπό τεράστια πίεση και οι άνθρωποι αισθάνονται τις επιπτώσεις της». Παρά το άγχος, όπως είπε «δεν έχουμε καμία διάθεση να γίνουμε Αμερικανοί».

Οι ΗΠΑ μπορούν ήδη να στείλουν περισσότερα στρατεύματα στη Γροιλανδία και να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες εκεί βάσει της τρέχουσας συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να καταλάβουν το νησί των 57.000 κατοίκων, ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και εξωτερικοί σύμμαχοι του Λευκού Οίκου βλέπουν μια προσπάθεια των ΗΠΑ να αγοράσουν ή να σχηματίσουν μια νέα συμμαχία μαζί της ως το πιθανότερο αποτέλεσμα.

Σύμφωνο ελεύθερης σύνδεσης

Μια άλλη επιλογή που εξετάζεται, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση αυτού που είναι γνωστό ως σύμφωνο ελεύθερης σύνδεσης με τη Γροιλανδία, μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την επιτρεπόμενη παρουσία ασφαλείας εκεί, ανέφερε το NBC News. Οι ΗΠΑ έχουν παρόμοιες συμφωνίες με τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, τις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας και τη Δημοκρατία του Παλάου. Η προσθήκη της Γροιλανδίας θα μπορούσε να ικανοποιήσει μέρος του ευρύτερου οράματος του Τραμπ για αμερικανική ηγεμονία στο Δυτικό Ημισφαίριο και θα μπορούσε να είναι λιγότερο δαπανηρή από την εκτίμηση της τιμής αγοράς για τη Γροιλανδία, ύψους 500 έως 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία για να έχει περισσότερα δικαιώματα στη γη, συγκρίνοντάς την με την κατοχή έναντι της μίσθωσης ενός ακινήτου. Η ιδιοκτησία θα μπορούσε να καταστήσει τη Γροιλανδία παρόμοια με έδαφος των ΗΠΑ, όπως το Γκουάμ, η Αμερικανική Σαμόα ή το Πουέρτο Ρίκο, και να εδραιώσει τη στρατηγική σχέση της Ουάσιγκτον με το νησί μακροπρόθεσμα.

Η επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία πηγάζει εν μέρει από ανησυχίες ότι οι κάτοικοί της θα μπορούσαν να επιδιώξουν ανεξαρτησία. και ότι, εάν επιτύχουν, τα χιλιάδες μίλια ακτογραμμής του νησιού θα μπορούσαν να πέσουν στα χέρια αντιπάλων όπως η Ρωσία ή η Κίνα, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς στο θέμα και μαρτυρίες πρώην Αμερικανών αξιωματούχων στο Κογκρέσο.

Όχι από τους κατοίκους της Γροιλανδίας

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας απορρίπτουν την ιδέα να γίνουν μέρος των ΗΠΑ με μεγάλη διαφορά. Μια ανεξάρτητη δημοσκόπηση πέρυσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 85% απέρριψε την ιδέα.

Ο Τραμπ, πρώην μεγιστάνας ακινήτων, έχει από καιρό βάλει στο μάτι τη Γροιλανδία, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ τη χρειάζονται για την εθνική ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο και θα εξετάσουν την απόκτησή της. Όταν ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει το νησί κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, η ιδέα δεν αντιμετωπίστηκε ως σοβαρή κορυφαία προτεραιότητα, ακόμη και από ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του.

Αυτό έχει αλλάξει δραματικά στη δεύτερη θητεία του, καθώς τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία λαμβάνονται πολύ πιο σοβαρά τόσο εντός της διοίκησής του όσο και μεταξύ των συμμάχων της Αμερικής. Ο Τραμπ άρχισε να κάνει δημόσιες προτάσεις αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο. Τον Δεκέμβριο, διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες μεταξύ Δανίας και Γροιλανδίας.

Τώρα, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση αναπόφευκτου στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι ο Τραμπ θα κερδίσει έδαφος στις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει την αμερικανική επιρροή στο Δυτικό Ημισφαίριο. Το ερώτημα είναι πώς, με οικονομικό εξαναγκασμό, διπλωματία, στρατιωτική δύναμη, και πόσο.

Η απειλή του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία θα μπορούσε να στοχεύει στην πίεση της Γροιλανδίας και της Δανίας να προσέλθουν στο τραπέζι για να συζητήσουν πώς οι ΗΠΑ μπορούν να τοποθετηθούν καλύτερα εκεί, δήλωσε ο Ίαν Λέσερ, συνεργάτης του German Marshall Fund of the United States, ενός think tank. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι προοπτικές χρήσης βίας για αυτό το ζήτημα είναι ακόμα πολύ μικρές», είπε.

Παράπλευση απώλεια; Το ΝΑΤΟ

«Είναι περιττό», πρόσθεσε. «Ποιο θα ήταν το νόημα; Θα προκαλούσε απίστευτες εντάσεις εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ίσως ακόμη και να σημάνει το τέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είχε υποστήριξη από το Καπιτώλιο για οτιδήποτε από αυτά».

Η Γροιλανδία, την οποία ο Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, επισκέφθηκαν πέρυσι, φιλοξενεί ένα μικρό στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ. Η βάση περιλαμβάνει ένα απόσπασμα της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ και άλλου στρατιωτικού προσωπικού που στελεχώνουν συστήματα ραντάρ, τα οποία χρησιμεύουν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τυχόν επιθέσεις από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ και η Δανία ανταλλάσσουν επίσης τακτικά πληροφορίες σχετικά με το τι βλέπει ο στρατός στην περιοχή.

Η Γροιλανδία είναι από καιρό δεκτική στη φιλοξενία περισσότερων στρατιωτικών στοιχείων των ΗΠΑ ή στη διαπραγμάτευση των στρατηγικών της πόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ορυκτά σπάνιων γαιών.

«Είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τρόπος να διασφαλιστεί ισχυρότερη παρουσία στη Γροιλανδία» για τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε πέρυσι η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν. Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε, «βρίσκονται ήδη εκεί και μπορούν να έχουν περισσότερες δυνατότητες». Εξέφρασε επίσης πιο πρόσφατα την ανησυχία της ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία με τη βία θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, επειδή η Δανία και οι ΗΠΑ είναι και οι δύο μέλη.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι «δεν θα σταματήσουν να υπερασπίζονται» τις αξίες της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της», τόνισαν.

Με πληροφορίε του NBCNews