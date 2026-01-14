Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας διευκρίνισε ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην θελήσουν ανεξαρτησία στο μέλλον.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ανεξαρτησίας εν μέσω αμερικανικού ενδιαφέροντος, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς- Φρεντρικ Νίλσεν.

Είπε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» να μιλήσουμε για τη μελλοντική ανεξαρτησία του νησιού και να θέσουμε σε κίνδυνο το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, την ώρα που ο Τραμπ εντείνει τις απειλές να αναλάβει τον έλεγχό της Γροιλανδίας.

«Δεν πρέπει να παίζουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση όταν μια άλλη χώρα αναφέρει ότι θα μας αποκτήσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στα τοπικά ΜΜΕ.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θέλουμε κάτι διαφορετικό στο μέλλον. Αλλά εδώ και τώρα, είμαστε μέρος του (δανέζικου) βασιλείου και στεκόμαστε στο πλευρό του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο Νίλσεν.

Την Τρίτη σε κοινές δηλώσεις του με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν σημείωσε πως «Πρέπει να είναι σαφές» ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

«Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους: Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις ΗΠΑ, η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ. Επιλέγουμε τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα, η οποία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας.

Μετατέθηκε το ραντεβού από τον Λευκό Οίκο

Την ίδια ώρα η συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας φέρεται να μεταφέρθηκε από τον Λευκό Οίκο στο γειτονικό Κτίριο Αϊζενχάουερ, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Βανς, σύμφωνα με τα δανέζικα ΜΜΕ.

Το TV2 εικάζει ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια μείωσης των εντάσεων, απομακρύνοντάς το ραντεβού από τη βάση του προέδρου, ιδίως μετά τα τελευταία του σχόλια.

Η συνάντηση αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες του AFP/Guardian